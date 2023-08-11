'Вагнеровцы' имитируют прибытие на границу с Польшей: названа цель

Находящиеся в Беларуси российские боевики из ЧВК "Вагнер" имитировали прибытие в район автодорожного пункта пропуска "Песчатка" в Брестской области на границе с Польшей. Таким образом, они устроили психологическую операцию с целью нагнетания ситуации.

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Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Отмечается, что около 250 боевиков совершали маневры вдоль границы, чтобы растянуть польские войска.

Напомним, ранее в НАТО заявили, что не видят прямой или косвенной угрозы союзникам со стороны наемников российского ЧВК "Вагнер". Однако Североатлантический союз внимательно следит за всей военной деятельностью в Беларуси.

Перед этим наемников российской частной военной компании "Вагнер" заметили в 2 км от границы с Польшей. Попытку прорыва с территории Беларуси они уже предпринимали. В связи с этим польская сторона рассматривает вариант полного закрытия границы. В МВД Польши отметили, что Варшава усиливает охрану своих границ, ожидая новых провокаций.

Между тем, в Литве заявили, что часть "вагнеровцев" дислоцируются неподалеку от их государственной границы. Президент Гитанас Науседа подчеркнул, что присутствие в Беларуси "вагнеровцев" создает дополнительный фактор риска для безопасности его страны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 августа военнослужащие ВС РБ начали командно-штабные учения на полигоне "Гожский" в Гродненской области Беларуси. Он расположен в непосредственной близости от границы с Литвой и Польшей, то есть неподалеку от территории так называемого Сувальского коридора;

– в ЦПС считают, что российский и белорусский диктаторы преследуют разные цели в отношении наемников ППК "Вагнер", которые сейчас находятся в Беларуси. Так, Александр Лукашенко рассчитывает, что они усилят гарантии его пребывания у власти, а Владимир Путин – что "вагнеровцы" будут следить за поведением незаконно избранного президента РБ.

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