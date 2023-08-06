У Лукашенко и Путина разные планы по использованию 'вагнеровцев' в Беларуси – Центр противодействия дезинформации

Российский и белорусский диктаторы преследуют разные цели в отношении наемников ЧВК "Вагнер", которые сейчас находятся в Беларуси. Так, Александр Лукашенко рассчитывает, что они усилят гарантии его пребывания у власти, а Владимир Путин – что "вагнеровцы" будут следить за поведением незаконно избранного президента РБ.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины в Facebook. Там отметили, что наемники Евгения Пригожина должны играть для Путина роль надежных наблюдателей, которые смогут вмешаться в ситуацию, если что-то пойдет не так.

Для этого "вагнеровцы" сейчас активно заходят во все силовые структуры Беларуси.

В ЦПД также проанализировали возможную угрозу со стороны Беларуси для Украины и НАТО.

Так, использование Россией территории РБ в качестве плацдарма для нового нападения на север Украины эксперты сейчас оценивают как маловероятное. Страна-агрессор РФ вынуждена накапливать свои войска на фронте в Украине, из-за чего часть находившихся в других областях России российских военных уже перебросили в Украину.

А российских войск и наемников ЧВК "Вагнер", расположенных в Беларуси, недостаточно для того, чтобы начать новое наступление. "Усиление российского контингента белорусскими военными затруднено из-за позиции беларуского общества к их участию в "сво" (около 50% беларуской молодежи не поддерживают действия России в Украине)", – отмечают в ЦПД.

Что касается событий у границ Польши и стран Балтии, то они являются вызовом не только для этих государств, но и для всего Североатлантического альянса.

"Тест на смелость Альянса" с дерзким вторжением вертолетов в Польшу – это не изолированный инцидент, а очередной этап обострения противостояния между РФ и НАТО. Готовность кремля к провокациям основывается на уверенности, что Запад не отважится на прямой полномасштабный конфликт НАТО-РФ или США-РФ. Поэтому, пролет беларуских вертолетов над территорией Польши и накопление "вагнеровцев" в Беларуси, оставшиеся без адекватного ответа Альянса, дает кремлю четкий сигнал о возможности и дальше безнаказанно соблюдать тактику нагнетания напряженности у границ других стран", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская разведка выяснила, что стремительное накопление боевиков ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси может спровоцировать вовлечение в войну против Украины и солдат республики. Для этого российские наемники готовят диверсию на нефтеперерабатывающем заводе в Мозыре Гомельской области.

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