Беларусь начала военные учения близ границ с Литвой и Польшей: хочет использовать "опыт "СВО". Фото

Военнослужащие ВС РБ начали командно-штабные учения на полигоне "Гожский" в Гродненской области Беларуси. Он находится в непосредственной близости к границе с Литвой и Польшей, то есть недалеко от территории так называемого Сувалкского коридора.

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Министерство обороны РБ в понедельник, 7 августа, объявило, что при подготовке планирует "активно использовать опыт "специальной военной операции"". Пресс-служба также поделилась фотографиями тяжелой военной техники, задействованной в тренировках армии.

Подчеркнем, что учения проводит 6-я отдельная гвардейская механизированная бригада ВС РБ (в/ч 05733), у которой есть база на этом полигоне, где она регулярно проводит учения.

Telegram-канал "Беларускі Гаюн" обратил внимание на то, что полигон в районе н. п. Гожа (27,3 км на северо-восток от Гродно) был построен еще в 1950-х годах. А 6-я ОМБр (до 1992 года – 6-я танковая дивизия) дислоцируется в Гродно с 1980 года.

"Иными словами, военные используют полигон для проведения учений уже не один десяток лет", – отметили журналисты. Они уверены, что действия ВС РБ не являются какими-то необычными, а прямой угрозы Сувалкскому коридору нет.

МО Беларуси при этом заявило, что на тренировках будет использовать опыт войны России против Украины, а именно широкое применение беспилотных летательных аппаратов и тесное взаимодействие танковых и мотострелковых подразделений с подразделениями других родов войск.

"В ходе учебно-боевых действий будут отработаны вопросы тактической медицины, в том числе эвакуации условно раненых", – заявили представители оборонного ведомства РБ.

Сувалкский коридор – это условная территория, которая обозначает сухопутный "перешеек" длиной около 100 км, который может соединить территорию РБ с Калининградской областью РФ.

Как писал OBOZREVATEL:

– Центр противодействия дезинформации считает, что российский и беларуский диктаторы преследуют разные цели в отношении наемников ЧВК "Вагнер", которые сейчас находятся на территории РБ. Александр Лукашенко якобы рассчитывает, что они усилят гарантии его пребывания у власти, а Владимир Путин – что "вагнеровцы" будут следить за поведением незаконно избранного президента Беларуси.

– Украинская разведка ранее предупредила, что российские наемники могут готовить диверсию на нефтеперерабатывающем заводе в Мозыре в Гомельской области РБ.

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