В Беларусь прилетели первые с августа 2023 года военные вертолеты РФ: сколько там теперь авиации оккупантов

В Беларусь 25 мая прилетели два военных вертолета РФ. На аэродроме "Барановичи", где они приземлились, также присутствуют два разведывательных российских самолета Су-24МР и по меньшей мере четыре истребителя Су-30СМ ВКС РФ.

Таким образом вертолеты ВС РФ впервые с момента вывода российской вертолетной группировки в августе 2023 года приземлились на территории Беларуси. Подробности сообщает Telegram-канал мониторингового сообщества "Беларускі Гаюн".

"По информации "Беларускі Гаюн", 25 мая на аэродром "Барановичи" из Сещи (РФ) прилетели вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ. Таким образом, это первые и пока единственные военные вертолеты с момента вывода вертолетной группировки ВС РФ из Беларуси в августе 2023", – отмечено в сообщении.

По данным "Беларускі Гаюн" на данный момент на аэродроме в Барановичах находятся упомянутые два вертолета, а также (на постоянной основе) два разведывательных самолета Су-24МР и по меньшей мере четыре истребителя Су-30СМ ВКС РФ.

В то же время на беларуском аэродроме "Лида" присутствует самолет Ил-22ПП ВКС РФ.

"Еще два истребителя ВКС РФ, прилетавшие для сопровождения бортов-близнецов Путина, покинули Беларусь вместе с самолетами Путина ночью 25 мая", – добавили в сообществе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларусь 24 мая прибыл самолет бывшего президента Украины Виктора Януковича. Его самолет Dassault Falcon 900C (RA-09617) приземлился в 12:50 в аэропорту Гомель. Был ли на борту сам "легитимный" – не сообщалось.

Достоверно известно, что лично Янукович посещал Беларусь еще в начале полномасштабного вторжения, в марте 2022 года. Тогда в разведке сообщали, что Кремль рассматривал вариант с объявлением беглого "гаранта" "президентом Украины".