В сеть попали спутниковые снимки аэродрома Зябровка в Беларуси: есть ли угроза для Украины

На аэродроме Зябровка в Беларуси сохраняется активность техники и с большой вероятностью эта локация может быть использована как пусковой район для ракетных ударов по Украине. В то же время, есть сомнения в использовании ее как авиабазы для российских самолетов, хотя не исключается вероятность базирования там армейской авиации – ударных и транспортных вертолетов.

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Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, опубликованные изданием Defense Express. На них видно, что за период с 4 января на аэродроме Зябровка были созданы новые капониры и насыпи для радиолокациных станций, которые пока остаются пустыми.

Кроме того, на аэродроме расположено несколько единиц техники, которые трудно идентифицировать, но они не перемещались уже более полугода.

А вот в средней части базы замечена насыпь с техникой, тогда как еще в октябре она была пустой. Также рядом с ним подмечено создание капониров, которых раньше не было и они заняты техникой. В издании предположили, что, судя по размерам техники, это могут быть ЗРК С-300/400. Сравнения со спутниковыми снимками за октябрь свидетельствуют о том, что другие машины на этом участке перемещались.

Капониры – фортификационные сооружения, обеспечивающие ведение огня в двух противоположных направлениях.

Напомним: в январе на авиабазе Зябровка появились новые российские ЗРК С-300/400 и ЗРГК "Панцирь". На спутниковых снимках был зафиксирован дивизион из 9 единиц зенитных ракетных комплексов С-300/400, которые расположены там уже длительное время.

В конце января на приграничных территориях Беларуси также была зафиксирована активность – количество военных РФ увеличилось. Местных жителей запугивали заминированием местного аэродрома. Предполагалось, что солдаты ВС РФ готовились к приему авиации на аэродроме Зябровка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 5 февраля на территории Беларуси российская оккупационная армия отвела 12 вертолетов от украинской границы. Среди перебазированной техники – Ми-8 и Ми-24;

– 6 февраля в Беларуси заявили, что вместе с Россией продолжат согласование авиационных подразделений региональной группировки войск, хотя совместные учения официально закончились 1 февраля. Это подтвердили в Минске, назвав целью "обеспечение безопасности как РБ, так и Союзного государства в целом".

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