Россия стянула дивизион ЗРК С-300/400 и ЗРПК ''Панцирь'': появились новые спутниковые фото военного аэродрома в Зябровке

Российские оккупанты в Беларуси продолжают обустраивать аэродром "Зябровка" возле Гомеля для выполнения боевых задач. На авиабазе появились новые ЗРК С-300/400 и ЗРПК "Панцирь".

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Соответствующие снимки, сделанные спутником Airbus 7 января 2023 года, обнародовал военный аналитик Конрад Музыка. На снимках зафиксирован дивизион из 9 единиц зенитно-ракетных комплексов С-300/400, которые находятся там уже длительное время.

Кроме того, на кадрах можно заметить ЗРПК "Панцирь", стоящий на насыпи грунта, грузовые машины, а также несколько радаров, которые Rochan Consulting определили как 76N6 и 64N6E.

Мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" отметила, что в Зябровке также находятся низковысотные обнаружители 5Н66, установленные на башне 40В6, радиолокатор подсветки и наводки 92Н6Е, а также аппаратный контейнер Ф52 для операторов.

Таким образом, новые спутниковые снимки еще раз подтверждают, что на аэродроме "Зябровка" продолжает располагаться база российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия регулярно отправляет в Беларусь военную технику и личный состав ВС РФ. 8 января поезд с техникой и личным составом вооруженных сил Российской Федерации прибыл на железнодорожную станцию Барановичи-Полесские. Среди отправленной техники было замечено не менее 8 грузовиков КамАЗа, по меньшей мере 6 тягачей МТ-ЛБ и не менее 2 артиллерийских машин 1В15.

5 января в Минобороны Беларуси заявили об усилении безопасности Союзного государства. Там также анонсировали совместные с РФ лётно-тактические учения.