В Беларуси заявили о продолжении боевого слаживания с РФ и после окончания учений

Беларусь вместе с Россией продолжит слаживание авиационных подразделений региональной группировки войск, хотя совместные учения официально закончились 1 февраля. Это подтвердили в Минске, назвав целью "обеспечения безопасности как РБ, так и в целом Союзного государства".

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Учения российской и беларусской военной авиации на территории РБ продолжались с 16 января по 1 февраля 2023 года. Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС Беларуси Андрей Лукьянович в эфире пропагандистского телеканала рассказал, что они прошли успешно.

Он утверждает, что тренировки были открытыми, не были направлены против третьих лиц и носили якобы "сугубо оборонительный характер". Они проводились для "повышения оперативной совместимости авиации" двух стран.

Хвастаясь результатами, Лукьянович признал, что региональная группировка использовала российский самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления. По словам представителя ВС РБ, это позволило "значительно нарастить радиолокационное поле на малых и предельно малых высотах и также нарастить поле боевого управления".

Также самолеты и вертолеты отрабатывали выход из-под ударов, летали между аэродромами Беларуси и России, в том числе и гражданскими, что может "значительно повысить живучесть нашей авиации", сказал Лукьянович.

"Как командующий ВВС и войсками ПВО я хочу отметить еще один момент. Используя опыт российских коллег, мы изменили отдельные формы боевых порядков и способ боевого применения нашей штурмовой и армейской авиации", – сказал военный. Он не стал уточнять, что этот опыт оккупанты, очевидно, получили на войне против соседней Украины.

Также Лукьянович сказал, что создание региональной группировки войск и сил было вызвано "сложной военно-политической ситуацией".

Как писал OBOZREVATEL:

– Утром 5 февраля на территории РБ российская оккупационная армия отвела 12 вертолетов от украинской границы. Это были Ми-8 и Ми-24.

– В британской разведке недавно заявляли, что РФ, вероятно, продолжит использовать территорию Беларуси для тренировок своих военных, чтобы потом перебрасывать их на горячие участки фронта.

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