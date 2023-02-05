Россия отвела от границ с Украиной 12 вертолётов – ''Беларускі Гаюн''

На территории Беларуси российская оккупационная армия отвела 12 вертолетов от украинской границы. Перебазирование техники происходило утром 5 февраля.

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Среди вертолетов, которые были перебазированы, были Ми-8 и Ми-24. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Мониторинг военной активности РФ на территории Беларуси показал, что 5 февраля в период 09:00-10:30 с аэродрома "Лунинец" на аэродром "Мачулищи" перебазировались вертолёты ВКС РФ. Речь идет о 12 единицах техники.

Стоит отметить, что эта группа вертолетов была передислоцирована из "Мачулищи" в "Лунинец" 19 января.

"Мы сообщали, что из "Мачулищи" в "Лунинец" была переброшена группа из 11-и вертолетов ВКС РФ, теперь же они все вернулись назад. Иными словами, отведены значительно дальше от границы c Украиной", – говорится в сообщении.

Напомним, на приграничных территориях Беларуси зафиксирована активность – количество военных РФ увеличилось. Местных жителей запугивают заминированием местного аэродрома.

Ранее сообщалось, что угроза ракетных ударов со стороны Беларуси постоянно сохраняется, поэтому надо всегда быть к ним готовыми. Ситуация мало чем отличается от той, что была с начала полномасштабного вторжения.

К слову, государство-террорист Россия перебросила в Беларусь очередные подразделения своих военных на учения. Однако ситуация на украинско-белорусской границе остается полностью контролируемой нашими военными.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в американском Институте изучения войны заявили, что самый опасный прогноз действий РФ, предупреждающий о потенциальном большом наступлении РФ на северную часть Украины из Беларуси, маловероятен. В настоящее время аналитики оценивают риск повторного вторжения оккупантов как очень низкий;

– в Беларуси заметили транспортировку бетонных конструкций в виде пирамид, а точнее противотанковых укреплений, которые называют "зубы дракона". Так, существует весомое предположение, что местное предприятие производит конструкции по заказу российской армии.

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