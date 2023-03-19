В Гродно силовики застрелили иностранца: в беларуском КГБ заявили, что мужчина планировал теракт. Видео

В Гродно (Беларусь) силовики застрелили иностранца. В КГБ Беларуси заявили, что убитый якобы планировал теракт и оказывал вооруженное сопротивление их спецподразделению.

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Об этом пишет агентство БелТА. Как отмечается, убийство произошло 19 марта на улице Курчатова (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Беларуские спецназовцы застрелили иностранного гражданина якобы "в ходе проведения специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию Республики Беларусь с целью совершения террористической акции".

Мужчина якобы оказывал сопротивление с использованием автомата и путем подрыва гранат, утверждают в КГБ.

Следственное управление комитета госбезопасности Беларуси возбудило уголовное дело, гражданские лица и силовики в ходе спецоперации якобы не пострадали. Гражданином какой страны был убитый, не уточняется.

Между тем очевидцы инцидента рассказали в сети, что слышали выстрелы и взрывы на улице Курчатова и Врублелевского около 14:00 по местному времени (13:00 по Киеву). Также в сеть попало видео, на котором силовики у подъезда дома загружают в авто человека.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Беларуский оппозиционер Андрей Санников считает, что в Беларуси могут готовить провокации против Украині. По его словам, режим Лукашенко – уже полноценный участник войны.

– В Госпогранслужбе Украины отмечают, что ситуация на границе с Беларусью полностью контролируемая, но "несколько напряженная" из-за присутствия на беларуской территории военных РФ.

– США не видят признаков подготовки Беларуси к нападению на Украину. У Белого дома нет разведданных, подтверждающих это.