Наступления не будет: в США не видят признаков подготовки Беларуси во вступление в войну с Украиной

США не видят признаков подготовки Беларуси к непосредственному наступлению в Украину. В Белом доме нет разведданных, которые подтвердили бы это.

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Об этом заявил координатор Совета Безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Укринформ". По его словам, самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко продолжает предоставлять территорию своей страны как плацдарм для военных сил РФ.

"Мы не видели никаких признаков того, что беларусские войска или беларусское правительство планируют более ощутимо поддерживать Россию в плане задействования собственных сил в войне в Украине", – отметил Кирби.

Он добавил, что беларусский режим ранее оказывал прямую поддержку российской агрессии.

"Россияне продолжают использовать Беларусь как плацдарм и как место, откуда они могут и продолжают наносить удары по Украине", – сказал Кирби.

В то же время, стоит отметить, что сотрудники Государственной пограничной службы зафиксировали неоднократное перекидывание из Беларуси подразделений ВС РФ, которые проходили там обучение.

"На территории республики Беларусь российские военные проходят подготовку и обучение. Сейчас мы фиксируем передислокацию из Беларуси в Россию тех подразделений, которые уже закончили подготовку, поэтому сейчас количество российских военных на этом направлении может несколько измениться. Ранее мы отмечали, что на территории Беларуси находятся близко 9-10 тыс. российских военных. За ситуацией активно следят наши подразделения разведки, в том числе и Государственной пограничной службы, фиксирующие все происходящее по ту сторону границы", – сообщил представитель ГНСУ Андрей Демченко.

Он добавил, что иметь сильную оборону на этом направлении и не допустить вторжения – главная задача украинских защитников.

"Поэтому наращивание оборонных позиций как по линии границы, так и в пограничные не прекращается. Такие мероприятия проходят по всей протяженности границы с Беларусью – от Волыни до Черниговской области", – сказал Демченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко заочно набросился на президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в организации нападения на белорусский аэродром. Он заявил, что подобные операции не проводятся без согласования с президентом страны.

Также Лукашенко заявил о задержании в Беларуси "террориста" украинских спецслужб, на него намереваются повесить атаку на авиабазу.