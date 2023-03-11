'Может готовиться большая провокация': белорусский оппозиционер объяснил, что стоит за последними заявлениями Лукашенко по Украине

Белорусский оппозиционер и экс-кандидат в президенты РБ Андрей Санников считает, что заявления непризнанного главы Беларуси Александра Лукашенко по Украине могут указывать на подготовку провокации с его участием. При этом, по его словам, режим Лукашенко уже полноценный участник российской войны против Украины.

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Об этом Санников рассказал в эфире Эспрессо. Он указал, что Лукашенко изначально предоставляет всю свою территорию Кремлю для войны.

"Истерики Лукашенко и его лживые высказывания по поводу происшествия в Мачулищах могут указывать на то, что действительно может готовиться большая провокация при его участии. Мы видим, что постоянно испытывают границы. Польша устанавливает укрепления, в том числе противотанковые ежи, на границе с Беларусью. Укрепляет границу" Постоянно происходят провокации на этом направлении с использованием мигрантов, это началось задолго до массированного вторжения России с помощью Беларуси на территорию Украины", – пояснил оппозиционер.

Санников добавил, что в Беларуси в очередной раз по приказу Кремля продолжили "военные маневры", которые и без того продолжаются уже год. И потому тревоги абсолютно оправданы, потому что есть повышенная боевая готовность на северном направлении.

"И сегодня с аэродрома, который стал известен после происшествия с российским АВАКСом (авиационная система предупреждения и управления – ред.), взлетел МиГ-31 – это тот самый истребитель, способный нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". То есть недружественные действия со стороны Лукашенко проходят все время", – объяснил он.

Кроме того, постоянно происходят провокации со стороны пограничников режима Лукашенко, а также со стороны российских военных, занимающих по меньшей мере 20 полигонов Беларуси. Именно поэтому разведка Украины и Министерство обороны постоянно внимательно следят за ситуацией.

"Поводов говорить, что будет какое-то массовое вторжение, нет. Это правильно, пожалуй. Но то, что небольшими группами или достаточно большими можно совершать опасные провокации, всем понятно. Поэтому нужно серьезно относиться к такой информации и таким заявлениям ГУРа, украинской разведки, которая предупреждает, что может наступить такая фаза войны, которой многие боятся, – переход вооруженных сил Лукашенко через границу с Украиной", – резюмировал Санников.

Стоит отметить, что сегодня стало известно, что Россия опрокинула в Беларусь группу наемников для теракта под "чужим флагом". Таким образом, кремлевский диктатор Владимир Путин хочет заставить Беларусь к войне против Украины.

Накануне в Главном управлении разведки Министерства обороны заявили, что российские оккупационные войска планируют масштабную провокацию на украинско-белорусской границе. Освещать очередное "шоу" поручили путинскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

В ГУР предупреждают, что планы оккупантов предполагают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения.

В ГПСУ ранее отметили, что ситуация на границе Украины с Беларусью полностью контролируемая, однако "несколько напряженная". Причиной присутствия на белорусской территории российских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, США не видят признаков подготовки Беларуси к непосредственному наступлению на Украину. В Белом доме нет разведданных, подтверждающих это.

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