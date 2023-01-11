В Беларуси создают аналог ЧВК "Вагнер": его члены готовятся к участию в войне – СМИ

Белорусское охранное предприятие "ГардСервис", которому Лукашенко разрешил иметь огнестрельное оружие, готовится к участию в военных действиях. Подготовку проходят более тысячи человек.

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Об этом сообщает DW со ссылкой на представителя Объединенного переходного кабинета оппозиции по обороне и национальной безопасности Валерия Сахащика. Он утверждает, что сотрудники "ГардСервис" проходят обучение на нескольких белорусских полигонах.

"Подготовка и набор кадров длятся уже несколько месяцев. Персонал увеличили за счет офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, которые служили в Силах специальных операций и спецподразделениях силовых ведомств Беларуси", – рассказал Сахащик.

Еще в начале сентября 2022 года OBOZREVATEL сообщал, что представители российской частной военной компании "Вагнер" готовят к диверсиям на территории Украины сотрудников белорусского охранного предприятия "ГардСервис". Последнее связано с администрацией самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Для этого в столицу Беларуси Минск прибыло около 130 "вагнеровцев" и доставили партию формы, используемой Вооруженными силами Украины. Тогда считалось, что оккупанты планируют устроить провокации с целью дальнейшего проведения мобилизации в Беларуси.

Упомянутый "ГардСервис" появился в Беларуси в июне 2020-го, незадолго до президентских выборов и последовавших протестов. Его сотрудникам указом Лукашенко разрешили применять огнестрельное оружие. Других подобных ЧОП в республике нет, поскольку охрана – исключительная прерогатива МВД.

Журналисты-расследователи выяснили, что "ГардСервис" связан с управделами президента, хотя зарегистрирован на номиналов. Его функции близки "вагнеровским": охрана грузов и объектов в странах третьего мира, где Беларусь ведет разработку месторождений, например в Зимбабве и Судане. Его тренировочная база расположена в Минске – на территории бывшего динамовского Центра спортивной подготовки.

"За участие в российской "спецоперации" обещают тройную зарплату, по 10 тысяч белорусских рублей. Отказавшихся повоевать за такие деньги практически нет. Из 500 ЧОПовцев инструкторы "Вагнера" отсеяли после собеседований около полусотни бойцов и приступили к тренировкам", – рассказал собеседник издания.

Известно, что "вагнеровцы" проводят занятия по инженерной и огнестрельной подготовке, тактической медицине. Им раздали ручные противотанковые, автоматические станковые гранатометы и пулеметы Калашникова. На территорию Украины ЧОПовцев якобы планируют забрасывать в составе диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

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