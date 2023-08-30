В Беларуси провокаторы распространили фейки о деятельности местных партизан: как их разоблачили. Фото и видео

В Беларуси распространили фейки о деятельности местных партизан. Так, в одном из белорусских изданий опубликовали видео, которое якобы было снято партизанами.

Видео дня

Об этом сообщил мониторинговый канал "Беларускі Гаюн". Позднее видео было удалено, но его начали рассылать и другим белорусские СМИ (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

В фейковом сообщениях указывалось, что это якобы диверсия против ЧВК "Вагнер" в Осиповичском районе, организованная "белоруской радикальной группой "Узяу"".

"На видео демонстрируется проход беларусского пассажирского дизель-поезда ДР1А, мужчина, который разворачивает беларусский национальный флаг, и установленный на рельсах "башмак" — самодельное устройство для схода с рельсов поездов, которое якобы заложили на пути наемников", – сообщает "Беларускі Гаюн".

Однако, на канале обнаружили несколько несостыковок, которые и указывают на то, что это провокация:

"Если это ЖД-диверсия против наёмников ЧВК "Вагнер", то напомним, что большинство из них прибыло в Беларусь автотранспортом, а специальных поездов, как в случае с теми же военными РФ, не было. Тогда против кого диверсия?", – пишут на канале.

Кроме того, как аргумент было приведено, то, что видео на самом деле было снято в Лунинецком районе Брестской области, а не в Осиповичском районе.

"В районе, где снято это видео, ни разу не были замечены наёмники Вагнера", – добавляют в источнике.

Так, по данным канала "Беларускі Гаюн" данное видео является провокацией, которая вводит в заблуждение читателей.

"Главный вопрос: кто и с какой целью распространяет целенаправленные вбросы? Заметьте, на видео нам показывают человека в кепке, балаклаве и спортивных штанах. В Беларуси в таком виде обычно появляются тихари. Не делаем однозначных выводов, но всё указывает на то, что это вброс какого-нибудь КГБ или ГУБОПиКа", – добавили на канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси на полигоне Воловщина обостряется конфликт между наемниками ЧВК "Вагнер", выступающими там в роли "инструкторов", и местными силовиками – сотрудниками МВД республики. Основной причиной конфликта является тюремное прошлое "вагнеровцев".

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