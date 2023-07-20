В Беларуси произошли столкновения между наемниками ЧВК 'Вагнер' и пограничниками Лукашенко: в ЦНС рассказали, кто 'победил'

В Гомельской области Беларуси произошел конфликт между наемниками ЧВК "Вагнер", которые были депортированы из РФ, и местными пограничниками. В итоге последние отошли и не "препятствовали" работе "вагнеровцев".

Видео дня

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Отмечается, что столкновение произошло во время разведки россиянами местности вблизи населенного пункта Дятлик, что вблизи границы с Украиной.

Ссылаясь на сообщения местных партизан, в Центре также сообщили, что в районе города Наровля Гомельской области началось обустройство помещений для размещения передовых групп "Вагнера".

Напомним: террористы ЧВК "Вагнер" начали обучение личного состава ВС Беларуси. В частности, военную подготовку у экстрадированных преступников проходят беларуские спецназовцы. В районе Цель – Осиповичи уже разместились 700 "вагнеровцев" с оружием. Под их руководством будут проходить курсы три отряда спецназначения беларусов.

А 18-19 июля в Беларусь прибыли еще шесть колонн ЧВК "Вагнер". Всего с 11 июля зафиксировано прибытие девяти колонн, общая численность наемников на территории страны предположительно превышает 2500 человек.

Только в четвертой из девяти колонн насчитывалось более 80 машин, техника имела номера террористических "Л/ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Европарламент призвал Международный уголовный суд в Гааге выдать ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Они заявили, что Минск несет ответственность за ущерб, причиненный Украине, в частности, и за роль режима Лукашенко в депортации украинских детей;

– основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники помогут превратить беларускую армию во "вторую армию мира". А в случае необходимости боевики ЧВК будут "защищать беларусов".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!