В Беларусь прибыли китайские военные: что происходит. Фото

На территорию Беларуси прибыли сотни китайских военнослужащих. Представители Народно-освободительной армии Китая намерены принять участье в совместной антитеррористической тренировке с белорусами.

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Учения состоятся в период с 8 по 19 июля. Об этом сообщили в министерстве обороны Беларуси.

В ведомстве заявили, что совместная тренировка китайские и белорусских военных позволит обменяться опытом, а также провести слаживание подразделений обеих стран.

Кроме того, в Беларуси выдали, что вместе Китаем хотят создать фундамент для дальнейшего развития белорусско-китайских отношений в сфере совместной подготовки войск.

По информации Telegram-канала "Белорусский Гаюн", китайский самолет приземлился на военный аэродром "Барановичи". Также в сообществе отметили, что первым элементом этих учений для 61-й истребительной авиабазы можно считать освоение английского языка для понимания "китайского английского" в условиях стресса (посадка иностранного самолета) и дальнейшего взаимодействия на тренировках после стольких лет работы с россиянами.

Напомним, диктатор Александр Лукашенко заявил, что войска противовоздушной обороны Беларуси находятся в высокой боевой готовности, на позиции выведены также ракетные системы "Искандер" и системы залпового огня "Полонез". Но в то же время Минск "ни в какие боевые действия ввязываться не собирается, потому что знает, к чему это приведет".

Как ранее сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, Беларусь тайно поставляла современное оружие врагу Армении – Азербайджану, несмотря на то, что Минск и Ереван являются союзниками в рамках альянса безопасности ОДКБ под руководством России.

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