"Мы ответим": Лукашенко заявил об усиленной боеготовности войск Беларуси из-за "активизации ВСУ"

Войска противовоздушной обороны Беларуси находятся в высокой боевой готовности, на позиции выведены также ракетные системы "Искандер" и системы залпового огня "Полонез". Но в то же время Минск "ни в какие боевые действия ввязываться не собирается, потому что знает, к чему это приведет".

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С соответствующими заявлениями 2 июля на торжественном собрании, посвященном Дню независимости РБ (этот праздник будет отмечаться 3 июля), выступил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко. Также он сказал, что беларусские пограничники "переведены на усиленную охрану границы и развернуты Силы спецопераций".

"В высокой боевой готовности находятся войска военно-воздушных сил и ПВО – как наши, так и российские", – проинформировал политик.

Он предупредил, что если Беларусь атакуют, то он не исключает "удар всеми видами вооружений по заданной цели".

Вместе с тем Лукашенко считает, что "никаких столкновений" на границе Беларуси и Украины не будет. Он пожаловался на якобы "украинские беспилотники", которые сбивают на территории РБ. Но также заявил, что, "если говорить прямо, ничего особенного" на границе с Украиной не происходит.

Диктатор признал, что ВСУ на границе могли активизироваться в связи с тем, что в Беларусь приехал большой контингент военнослужащих из "дружественных стран", в том числе из России, для участия в праздничных мероприятиях.

"Но мы ни в коем случае не должны допустить никакой эскалации и никакого обострения. Я хочу, чтобы украинское руководство это услышало. Концентрация вооруженных сил, пусть даже ничего не значащих, очень опасна во время боевых действий. Мы проанализировали ситуацию. Прекрасно понимаем, что никакого обострения нам не нужно", – сказал Лукашенко.

Он также попросил украинцев "не баловаться и не шалить с огнем".

Осторожно, в видео звучит пропаганда!

Как ранее сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, Беларусь тайно поставляла современное оружие врагу Армении – Азербайджану, несмотря на то, что Минск и Ереван являются союзниками в рамках альянса безопасности ОДКБ под руководством России.

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