Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что действия президента США Дональда Трампа показали миру реальные возможности Соединенных Штатов. По его словам, США остаются мощной державой, но не являются всесильными.

Интервью транслировал телеканал российских пропагандистов RT, где Лукашенко отвечал на вопрос о возможном глобальном сотрудничестве стран. Он отметил: "Дай бог, чтобы это время настало", но добавил, что пока не видит предпосылок для такого сценария.

В этом же контексте он сказал, что Трамп "показал всему миру, что Соединенные Штаты Америки не всемогущи".

Роль Трампа в мире

Лукашенко обратил внимание на роль Трампа в изменении восприятия США. Он признал, что американский лидер действовал импульсивно, однако, по его словам, это имело определенный эффект.

"Несмотря на отдельные глупости, несмотря на определенную импульсивность, Трамп много сделал для этого. Трамп показал всему миру, что ваши Соединенные Штаты Америки не всемогущи", – сказал он.

Также белорусский президент подчеркнул, что США остаются супердержавой по своей мощи, но не суперсилой. И добавил, что события на Ближнем Востоке, в частности ситуация вокруг Ирана, якобы это подтвердили.

Оценка глобальной силы

Лукашенко заявил, что ограниченные возможности США, по его мнению, стали очевидными для других стран, включая Китай. Он подчеркнул, что если Вашингтон не смог справиться с Ираном, то с Китаем это будет еще сложнее.

"Не лезьте в Китай. Там такая мощь, с которой США никогда не справятся", – сказал он.

Он также добавил, что американское руководство, по его словам, уже осознало собственный статус. Речь идет о понимании того, что США являются супердержавой, но не имеют абсолютной силы. Лукашенко выразил надежду, что это повлияет на дальнейшую политику Вашингтона и заставит его больше считаться с другими странами.

Как сообщал OBOZ.UA, режим Лукашенко продолжает двухвекторную политику, пытаясь угодить как Путину, так и Трампу. С одной стороны Беларусь активизирует военное сотрудничество с Россией, увеличивая угрозу для Европы. А с другой – активизирует контакты с США для ослабления санкционного давления.

