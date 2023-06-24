Стало известно, куда девался Лукашенко, пока у России идет 'битва' между Пригожиным и Шойгу

Пока внимание мировой общественности приковано к мятежу против кремлевского режима в России, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко начал суетиться, подыскивая "запасной аэродром". Политик, чья дальнейшая судьба целиком зависит от продолжительности правления Владимира Путина, экстренно покинул территорию республики.

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Из изданий, подконтрольных официальному Минску, известно, что Лукашенко предварительно созвонился со своим кремлевским феодалом, чтобы выяснить подробности мятежа, возглавляемого владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. А уже из источников OBOZREVATEL стало известно, что затем так называемый президент вылетел в Турцию.

Сейчас Лукашенко предварительно остается в Бодруме. Его бизнес-джет приземлился в тамошнем аэропорту в 5:15 утра. План дальнейших действий пока неизвестен, так же остается непонятным, взял ли Лукашенко с собой своего сына Колю.

Напомним, что не так давно Лукашенко, согласившийся на размещение в Беларуси российской ядерной боеголовки, перенял и саму риторику РФ. Он начал угрожать странам Запада ударом массового поражения, если те, по его словам, не прекратят поставлять Украине оружие, что якобы провоцирует дальнейшую войну.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин выступил накануне с резонансным обращением к российской армии и всем неравнодушным россиянам, призвав их присоединиться к своему 25-тысячному войску наемников. Отныне их целью стала не "демилитаризация" Украины, а "положить конец беспределу" в самой РФ.

Диктатор Путин назвал подобные действия государственной изменой и отдал приказ мобилизовать силовые структуры страны против мятежников. Сам Пригожин объявлен в уголовный розыск МВД РФ.