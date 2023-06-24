Бизнес-джет семьи Лукашенко прибыл в Турцию: в России заявили, что Путин говорил с диктатором Беларуси

Частный самолет самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко утром 24 июня приземлился в Турции. Стоит отметить, что накануне минский диктатор говорил по телефону с кремлевским убийцей Владимиром Путиным.

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Два диктатора обсуждали противостояние между минобороны РФ и ЧВК "Вагнер". Об этом пишут росСМИ и Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Самолет семьи Лукашенко 24 июня приземлился в Турции. Правительственный бизнес-джет EW-301PJ, который в 00:01 вылетел из Минска, в 5:15 утра приземлился в турецком Бодруме.

В сети отмечают, что туда этот самолет летает достаточно часто. Бизнес-джет, кроме самого диктатора, используют члены его семьи.

Однако более показательным является тот факт, что накануне перелета в Турцию Лукашенко говорил по телефону с Путиным. Российские пропагандисты заявили, что кремлевский диктатор проинформировал Лукашенко о ситуации в России, в частности о противостоянии между минобороны РФ и ЧВК "Вагнер".

Напомним, в России разгорается противостояние между ЧВК "Вагнер" и министерством обороны РФ. После объявления владельцем ЧВК Евгением Пригожиным о намерениях "разобраться" с военным командованием России вооруженные люди появились в Ростове-на-Дону и окружили штаб Южного военного округа, а также ряд зданий, включая МВД, ФСБ и горадминистрацию.

Ранее сообщалось, что россияне в шоке из-за разгоревшегося противостояния между ЧВК "Вагнер" и министерством обороны РФ, а также появившихся на улицах ряда городов России колонн военной техники и вооруженных людей. Многих беспокоит тот факт, что внутренние распри помешают России уничтожать и оккупировать Украину.