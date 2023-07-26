Родился в Украине, воевал в Сирии и Африке: что известно о наемнике, который возглавил 'вагнеровцев' в Беларуси. Фото

Наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси возглавил Сергей Чубко родом из Украины. Он воевал в Чечне и Сирии.

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Об этом сообщают мониторинговый проект All Eyes on Wagner и белорусское издание Наша Нива. В конце июля главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил перед боевиками и передал флаг наемников мужчине по имени Сергей, который имеет прозвище "Пионер".

Журналисты выяснили, что "Пионер" – это 47-летний Чубко Сергей Владимирович, который родился в Черновцах и эмигрировал в Россию вместе с родителями в начале 90-х. До прихода в ЧВК "Вагнер" он служил в ВДВ России с 1994 по 2002 год.

С 1994 года Чубко воевал в Чечне. В 2002 году он разорвал контракт и присоединился к частному охранному предприятию. А в 2003 году его неожиданно назначили на должность главы комитета городской администрации в Новороссийске, хотя у него не было высшего образования. После этого - в 2005 году он перешел на должность заместителя главы администрации сельского округа.

В 2010 году Чубко работал охранником в нескольких компаниях и был сотрудником частной охранной фирмы. В 2011 году его пытались лишить российского гражданства из-за подозрения, что он тайно имеет украинское гражданство.

В декабре 2014 года он стал соучредителем организации Казаки в городе Новороссийск, которые впоследствии добровольно пошли воевать на стороне России на Донбасс. Однако неизвестно, воевал ли с ними сам Чубко.

К ЧВК "Вагнер" он присоединился в январе 2017 года. После этого он отправился в Сирию, где также сумел построить карьеру, поскольку после года службы его назначили руководить военной операцией боевиков в Восточной Гуте.

Напомним, ранее в ЦНС рассказали, что в Беларуси произошли столкновения между наемниками ЧВК "Вагнер" и пограничниками Лукашенко. Конфликт разразился во время разведки россиянами местности вблизи населенного пункта Дятлик, что вблизи границы с Украиной.

В конце концов верх в схватке взяли "вагнеровцы", заставившие беларуских пограничников отойти и не мешать "работе" наемников.

Также сообщалось, что наемники ЧВК "Вагнер" берут отпуска и массово уезжают из Беларуси: некоторые уходят в запой прямо на вокзалах.