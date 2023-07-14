РФ вывела практически всех своих военных из Беларуси: в ГПСУ рассказали о ситуации

В Беларуси практически не осталось российских военных: Россия вывела их в рамках ротаций. Несмотря на это и отсутствие сигналов о возможной повторной попытке РФ перейти границу с Украиной на севере, пограничники принимают меры и в случае такого сценария.

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Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко на брифинге в Киеве. Он также добавил, что ситуация на украинско-беларуской границе полностью контролируемая.

"Ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой. По ту сторону границы мы не видим, чтобы враг имел группировку, необходимую для повторного вторжения в Украину. Но несмотря на это, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, потому что Беларусь, к сожалению, продолжает поддерживать Россию в развязанной ею войне против Украины", – подчеркнул Демченко.

Он добавил, что, в частности, Россия использует Беларусь и как площадку или полигон для обучения своих подразделений. Впрочем, ныне российских военнослужащих в Беларуси практически нет.

"Количество российских военных на беларуских полигонах за последнее время только уменьшалось, еще недавно мы фиксировали это количество на уровне до 2 тысяч военнослужащих, но на данный момент прошла очередная ротация и практически все российские военные выведены с территории Беларуси. Нельзя исключать, что в ближайшее время на территорию Беларуси могут быть снова заведены очередные подразделения, но на данный момент мы такого не фиксируем", – подчеркнул Демченко.

Также спикер ГПСУ отметил, что Госпогранслужба Украины не видит и организованного прибытия в Беларусь российских наемников из ЧВК "Вагнер" – несмотря на то, что на территории страны ранее продолжалась подготовка площадок для их размещения.

Напомним, ранее в сети появились спутниковые снимки, зафиксировавшие, что в Беларуси демонтируют лагеря для тренировки российских военных. Палаточные городки, разбитые в начале полномасштабного вторжения, сносят на трех основных беларуских полигонах.

Параллельно в Беларуси начали возводить городок для "вагнеровцев".