В Беларуси демонтируют лагеря для тренировки российских военных. Спутниковые фото

В Беларуси начали демонтаж лагерей для тренировки российских военных, оборудованных там в начале вторжения РФ в Украину. Палаточные городки сносят на территории трех беларусских полигонов.

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Обо этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на спутниковые снимки службы Planet Labs. Судя по ним, несколько лагерей в РБ снесли за сутки (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Речь идет о ликвидации учебных палаточных городков на территории трех основных беларусских полигонов, где проходили подготовку российские мобилизованные.

"Неизвестно, будут ли они перемещены в другие места или использованы для чего-то другого", – пишет издание.

На фото, сделанном спутником 4 июля 2023 года, лагеря на полигонe Обуз-Лесновский под Барановичами фактически уже нет, там шел его разбор.

На Лепельском полигоне также видно, что палаточный городок там находится в процессе демонтажа. А третий полигон – Репище под Осиповичами – начал демонтироваться 3 июля, и на снимке от 4 июля его больше нет.

"Три крупнейших лагеря для подготовки российских мобилизованных начали ликвидировать фактически одновременно – 3 июля. Практически в это же время началось строительство палаточного городка в деревне Цель Осиповичского района, предположительно, для наемников ЧВК "Вагнер", – прокомментировали журналисты.

Ранее в сети появились первые фото предполагаемого полевого лагеря в Беларуси, построенного для наемников группы "Вагнера". Он расположен в поселке Цель в Могилевской области (Осиповичский район).

В то же время беларусский диктатор Александр Лукашенко утверждает, якобы "вагнеровцы" находятся в России, да и их главаря Евгения Пригожина в Беларуси тоже нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на территории Беларуси не зафиксировано подразделений ЧВК "Вагнера". Он подчеркнул, что военное командование Украины сразу узнает, если боевики приедут в РБ.

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