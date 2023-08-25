'Просто лишние палатки сворачиваем': Лукашенко прокомментировал слухи, что ЧВК 'Вагнер' покидает Беларусь

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал появившиеся в сети снимки, свидетельствующие о сворачивании полевого лагеря "вагнеровцев" на беларуской территории. Он заявил, что уменьшение количества палаток связано с тем, что убраны "лишние".

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При этом Лукашенко уверил, что в случае необходимости "до 10 тысяч" наемников в течение нескольких дней соберутся в Беларуси, сейчас там якобы остается ядро ЧВК. Об этом сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

Заявление о том, что "ядро" ЧВК "Вагнер" по-прежнему остается на территории Беларуси Лукашенко сделал на фоне появления спутниковых снимков, зафиксировавших сворачивание полевого лагеря наемников.

"И эти снимочки из космоса, что мы что-то демонтируем… Почему мы лишние палатки убираем - столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны", – заявил беларуский диктатор.

Он также заявил, что при необходимости за считанные дни основные силы ЧВК могут собраться снова.

"В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать", – выдал Лукашенко.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления заявили, что из-за отсутствия заработка: "вагнеровцы" покидают Беларусь.

Источники ЦНС в партизанском подполье Беларуси подтверждают, что причиной сложившейся ситуации с "вагнеровцами" стало прекращение их финансирования со стороны Российской Федерации. Согласно имеющейся информации часть наемников заключили новые контракты и отправилась в африканские страны, часть ушли в отпуск.

А 24 августа в сети появились спутниковые фото, свидетельствующие, что в Беларуси демонтируют лагерь "вагнеровцев".