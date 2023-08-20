Из-за отсутствия заработка: 'вагнеровцы' покидают Беларусь – ЦНС

Нехватка заработной платы вынуждает боевиков российской частной военной компании "Вагнер" покинуть территорию Беларуси. Их количество якобы сократилось с 5,8 до 4,4 тысячи.

Видео дня

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Аналитики ссылаются на данные беларусского подполья.

Информационные источники среди партизан в республике подтверждают, что причиной сложившейся ситуации с "вагнеровцами" стало прекращение их финансирования со стороны Российской Федерации.

Так, определенное количество наемников заключило новые контракты и отправилось в африканские страны, в то время как другие ушли в отпуск.

В перспективе часть боевиков рассматривает возможность присоединиться к другим террористическим группировкам, а также есть те, кто планирует покинуть сферу наемничества полностью или изменить деятельность.

В то же время отмечается, что текущий экономический режим в Беларуси не удовлетворяет ожидания инструкторов из ЧВК "Вагнер" по оплате за предоставляемые ими услуги. Поэтому значительное количество инструкторов не собирается задерживаться в стране на длительный срок.

Напомним, что база, на которой "вагнеровцы" расположились в Беларуси, расположена примерно в 21 км от города Осиповичи. Вместе с тем наемников российской ЧВК заметили и в 2 км от границы с Польшей. Попытку прорыва с территории РБ они уже предпринимали.

Еще несколько суток назад сообщалось, что боевики "Вагнера" продолжают оставаться на территории Беларуси, а информация об их вывозе в Россию или Африку не находит подтверждений. Всего в стране могут находиться около 4-4,5 тысяч "вагнеровцев".

Более того, в Беларуси официально появилось общество с ограниченной ответственностью "Группа "Вагнер". В документах указано, что деятельность этой компании якобы является "образовательной".

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий силами армии США в Европе Бен Годжес заявил, что увеличение контингента российских наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси создает гибридную угрозу вторжения на территорию соседней Польши. Однако если это действительно произойдет, боевики будут разгромлены натовскими войсками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!