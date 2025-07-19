'Получили по ушам': Лукашенко приказал наказывать магазины за отсутствие картофеля

В Беларуси был обнародован закон, который вводит наказание за отсутствие картофеля в продаже. Белорусский диктатор Александр Лукашенко подписал его еще 12 июля, однако закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, то есть 19 июля. Отныне в стране магазины, где в наличии не окажется картофеля, будут штрафовать.

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В частности, согласно указанному закону, за непоставку или недопоставку плодоовощной продукции магазины могут оштрафовать на 5-200 так называемых "базовых величин". В этом году это 210-8400 белорусских рублей – от 2,6 тыс до 4,4 млн грн. соответственно.

Месяц назад Лукашенко подписал так называемый "антидефицитный" указ, дающий право торговым сетям брать льготные кредиты под 3% годовых, чтобы авансом заплатить за еще невыращенные овощи – картофель, капусту, морковь, свеклу, лук и яблоки – которые должны быть в торговле.

Вышеупомянутый закон обязывает поставщиков и магазины обеспечить наличие этих овощей и яблок в межсезонный период.

Обнародовали новый закон сразу после заседания, на котором белорусский диктатор устроил разнос своим подчиненным.

Напомним: Лукашенко уже заявлял, что картофель в Беларуси исчезал якобы из-за того, что владельцы торговых сетей намеренно скрывали его, чтобы показать неэффективность диктаторского режима в стране. На этом заседании Лукашенко еще несколько раз повторил эту мысль.

"Не дай бог, мне доложат, что вы не обработали картошку. И опять будем переживать в следующем году, в марте-апреле, что нам картошки не хватило. Сегодня нельзя шутить. Пошутили с картошкой в прошлом году, получили от населения по ушам", – пригрозил белорусский диктатор подчиненным.

Вообще тема получения по ушам – именно такими словами – на указанном заседании возникала неоднократно. А когда диктатору пожаловались на крестьян, которые, мол, слишком много воруют непосредственно с земли, он посоветовал "пресечь железным образом", "закручивая по линии милиции и других правоохранительных органов на всю катушку", и "не только уши, но и голову отрывать".

Как сообщал OBOZ.UA, картофель исчез с полок белорусских магазинов еще в феврале 2025 года. Однако власти официально признали проблему только в мае. Причиной задержки в публичном реагировании стала неопределенность относительно источников проблемы и разногласия в объяснениях. Лукашенко возложил вину на фермеров, которые якобы приостановили поставки на внутренний рынок из-за низких закупочных цен, переориентировав свой товар на Россию, где также ощущался дефицит.

Что интересно – российский коллега-диктатор Путин публично признал дефицит картофеля во время совещания с вопиющим названием "Россия – страна возможностей". Он рассказал, что белорусы, по словам Лукашенко, уже продали все запасы в Россию, оставив себя без традиционной клубни. Лукашенко тогда сетовал на ситуацию с присущей драматичностью – мол, остался один на один с сеном, комбайнами и национальной обидой.

После этого в их инфопространстве внезапно появился экзотический интерес – можно ли есть кротов...

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