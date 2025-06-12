Лукашенко с помощью "наручников" нашел картошку для белорусов: кого обвинили в дефиците

В Беларуси, по словам Александра Лукашенко, дефицит картофеля был не следствием неурожая, а результатом целенаправленного заговора против власти. Президент утверждает, что после вмешательства силовиков поставки продукции на рынок сразу возобновились.

Видео дня

Об этом пишут росСМИ. В своем выступлении Лукашенко подчеркнул, что никакого реального дефицита не существовало, а ситуация была инсценирована группой лиц, чьи имена не разглашаются.

"Оказывается, в политике было дело. Бульбы хватало, но где-то придержали, чтобы показать, что президент в ценообразование вмешался", - отметил президент. По его словам, раскрыть правду удалось благодаря работе Комитета госконтроля. "Когда с наручниками пришел, на стол положил - картошка появилась", – подчеркнул Лукашенко.

Картофель исчез с полок белорусских магазинов еще в феврале 2025 года. Однако власти официально признали проблему только в мае. Причиной задержки в публичном реагировании стала неопределенность относительно источников проблемы и разногласия в объяснениях. Лукашенко возложил вину на фермеров, которые якобы приостановили поставки на внутренний рынок из-за низких закупочных цен, переориентировав свой товар на Россию, где также ощущался дефицит.

Другую точку зрения высказал Вадим Маханько, руководитель научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству. Он связал проблему с неурожайным сезоном 2024 года. Это же подтвердили и представители российской агропромышленной отрасли, заверив, что массового вывоза белорусского картофеля в Россию не было.

Данные Россельхознадзора свидетельствуют, что в 2025 году импорт белорусского картофеля в РФ уменьшился вдвое - до 32 тыс. тонн, при том, что общий импорт картофеля в Россию вырос втрое (до 548 тыс. тонн). Основные поставщики – Египет и Китай.

На фоне дефицита в обеих странах, цены на картофель в России в мае 2025 года достигли рекордного роста +173% в годовом измерении. Это заставило правительство принять срочные меры, в частности разрешить беспошлинный ввоз картофеля из "дружественных" стран, а также рассматривать возможность госрегулирования розничных цен. Ситуация с картофелем в Беларуси уже вышла далеко за пределы хозяйственного вопроса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после рекордных показателей экспорта зерна из РФ объемы вывоза российской пшеницы за границу в 2025 году резко просели. Это объясняется как плохой урожайностью, так и сокращением запасов в экспортных регионах страны-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!