Путин публично заговорил о дефиците картофеля в РФ и Беларуси, а росСМИ уже учат готовить кротов. Видео

Президент РФ Владимир Путин заявил о дефиците картофеля в России, а Лукашенко пожаловался, что белорусы уже все продали россиянам. В то же время на фоне картофельного кризиса россияне начали интересоваться, можно ли есть кротов, и массово ищут рецепты их приготовления.

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О дефиците популярного продукта диктатор рассказал на совещании "Россия – страна возможностей". "Картошки-то не хватает у нас, оказывается. Да. Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко, он говорит: да и у нас уже все продали в Россию...", – со смешанным выражением лица поделился Путин.

То есть Лукашенко честно продал все соседу, а теперь сам остался в одиночестве со своим сеном, комбайнами и грустью. И еще с обидой, потому что картофель был не просто еда, а национальная идентичность. Впрочем, Путин в присущем ему стиле быстро превратил катастрофу в перспективу.

"Агросектор сегодня становится все более актуальной и востребованной сферой. Не забывайте об этом, даже если вам ближе робототехника", – подытожил он. Путин подчеркнул, что даже несмотря на популярность технологий и цифровой сферы, именно агросектор является одним из ключевых для будущего экономики РФ. Он также посоветовал молодежи обратить внимание на это направление как перспективное для развития карьеры.

Это уже не первый случай, когда на самом высоком уровне обсуждается нехватка картофеля. Ранее во время встреч с представителями бизнеса Путин уже упоминал о дефиците белорусского картофеля, а чиновники обещали активизировать импортозамещение и увеличить собственное производство. Лукашенко, в свою очередь, также комментировал ситуацию, указывая на рост цен и необходимость увеличения посевов семенного картофеля.

А пока российские чиновники удивляются, куда же делась картошка, российские СМИ уже перешли к решительным действиям – кулинарным. На фоне этого дефицита в информационном пространстве появилась довольно нетипичная тема – обсуждение того, можно ли употреблять в пищу мясо кротов.

Некоторые дачники, учитывая подорожание продуктов, начали интересоваться, можно ли использовать этих животных в качестве источника белка. Один из ресурсов подробно рассказывает, как готовить крота:

сперва надо победить естественное отвращение;

вымочить в соевом соусе с чесноком;

потом долго вываривать,

и только тогда вы сможете попробовать деликатес.

Однако эксперты предостерегают, что кроты не проходят ветеринарный контроль, их мясо может быть зараженным, имеет неприятный запах и низкие вкусовые качества. С практической и безопасностной точки зрения, это не является рациональным источником пищи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России стремительно замедлились продажи популярных товаров, в частности овощей, фруктов, рыбы, молочных и мясных продуктов. Первопричиной стал экономический кризис, вызванный последствиями полномасштабной агрессии против Украины.

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