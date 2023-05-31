'Переходите на нашу сторону': беларусы устроили циничную акцию на границе с Украиной с рассказом о 'братском борще'. Видео

Пограничники Беларуси, из которой в феврале прошлого года заходили в Украину российские войска, а в течение всего времени полномасштабного вторжения продолжают лететь российские ракеты, устроили очередную циничную акцию на границе с Украиной. Они крутят аудиозапись с рассказами о "братских народах", намекают на необходимость капитуляции и пытаются соблазнить украинцев "прелестями" статуса колонии РФ.

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При этом рассуждать о "братских народах" и необходимости для Украины капитулировать перед РФ беларуские пограничники взялись с использованием метафоры о борщах, который варят украинские и белорусские хозяйки. Видео с записью, которую крутят на границе беларусы, появилось в сети.

На видео слышно, как женский голос на украинском языке обращается к украинским пограничникам с "важным месседжем": мол, что с территории Беларуси на украинские города и села летели ракеты и перли вражеские колонны – ерунда, главное, что рецепт борща очень похож.

"Товарищи украинские пограничники! Не забывайте о том, что украинский и беларуский борщ очень похожи между собой. Безусловно, есть незначительные отличия. К украинскому борщу, как правило, добавляют фасоль. А в беларуском борще больше картофеля. Но тем не менее и то, и другое – это практически тот же борщ. Украинский и беларуский борщ – это и борщи-соседи, и борщи-родственники", – рассказывает женский голос на записи.

Далее беларуские пограничники вспомнили о Европе, которую самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко записал во "враги", и о "восточнославянской идентичности" и попытались соблазнить украинцев "борщом", за который сама Беларусь уже отдала и свой суверенитет, и свободу.

"Европейская кухня не имеет ни одного блюда, которое хотя бы отдаленно напоминало борщ. Вот почему борщ – это не только вкусно и питательно, это еще и одна из культурных основ нашей общей восточнославянской идентичности. Борщ – это то, что нас объединяет. И когда вам больше не будет из чего готовить ваш борщ, переходите на нашу сторону, попробуйте наш, беларуский борщ. Не пожалеете", – отмечено в аудио, которое беларуские пограничники крутят для украинских коллег.

Напомним, накануне стало известно, что Лукашенко уволил главного пограничника Беларуси после троллинга со стороны ГПСУ.

Генерал Анатолий Лаппо 30 мая уволен с военной службы в запас, а его место занял уроженец РФ Константин Молостов.

В ГПСУ предположили, что Лукашенко на глаза попался их ролик, на котором беларуские пограничники никак не могут завести служебный автомобиль. "Жесткое кадровое решение не заставило себя ждать", – иронизируют в Госпогранслужбе.