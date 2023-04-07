Оппонента Лукашенко на выборах приговорили к 17 годам колонии: подробности мести режима

Оппонент самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко на выборах президента Валерий Цепкало приговорен к 17 годам колонии усиленного режима. Согласно приговору, с Цепкало также требуют взыскать якобы незаконно полученные средства.

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Об этом сообщает БЕЛТА. Решение о заключении вынес Минский областной суд.

"Фигурант признан виновным по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе в злоупотреблении служебными полномочиями, получении взятки в особо крупном размере в виде денежных средств и иных имущественных выгод для себя и своих близких. Также он признан виновным по ряду преступлений экстремистской направленности", – сказано в решении суда.

Также Цепкало вынужден выплатить штраф в размере в размере 37 тысяч белорусских рублей, а еще – его лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Запрет будет действовать 5 лет.

Суд признал доказанным, что Цепкало, занимая должность директора Администрации ПВТ, якобы расходовал деньги госучреждения в личных целях.

В частности, будучи директором Администрации Парка высоких технологий, он якобы получил 151 715 евро за выбор определенного субъекта хозяйствования генподрядчиком по строительству объекта учреждения, которое возглавлял, и заключил с ним договор. Деньги перешли на его счет на Кипре.

За взятку также посчитали оплату его семейного отдыха и строительство жилого дома.

"В 2020 году Цепкало, зная о поступлении в Генеральную прокуратуру заявления о привлечении его к уголовной ответственности за получение взяток, покинул территорию страны. Позиционируя себя противником действующей власти, совершил ряд таких преступлений экстремистской направленности, как создание и руководство экстремистским формированием, дискредитация Беларуси, пропаганда войны, клевета и публичное оскорбление президента и др.", – заявлено в решении суда.

Стоит отметить, что приговор в законную силу еще не вступил. Поэтому Цепкало может его обжаловать.

Добавим, Цепкало, кроме политика и бизнесмена, является юристом-международником. На президентских выборах в 1994 году он руководил предвыборным штабом Лукашенко. После победы последнего стал первым замминистра иностранных дел.

С 24 февраля 1997 по 2 апреля 2002 года занимал должность посла Республики Беларусь в США и Мексике. Кроме этого, в 2020 году он пытался стать кандидатов в президенты Беларуси, но ему отказали в регистрации.

Цепкало раскритиковал существующий в стране режим, назвав "изжившей себя схемой управления, при которой весь народ каждый день смотрит на настроение одного человека" и заявил о необходимости новых методов организации общества и государства. Годы президентства Лукашенко он назвал "периодом застоя, стагнации, общественной апатии и безразличия".

После этого Лукашенко заявил об имеющемся компромате на Цепкало, но назвать его отказывался, а в одном из интервью президент сравнил Цепкало с "хряком".

Также против оппонента Лукашенко было заведено уголовное дело. На фоне этого он покинул страну вместе с семьей. Сначала они уехали в Москву, потом в Киев, затем в Латвию и, наконец, в 2021 году остановились в Греции.

Примечательно, что 8 февраля 2021 года СК Беларуси передал документы в Генпрокуратуру на экстрадицию Цепкало. Его обвиняли в совершении "ряда коррупционных преступлений" и "получении крупной взятки". 11 февраля 2021 года Генпрокуратура Беларуси обратилась к Генпрокуратуре Латвии с просьбой о выдаче Цепкало, но 7 июля того же года Латвия отказала Беларуси в его экстрадиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году Цепкало заявил, что его страна будет придерживаться международных решений по поводу временно оккупированного Россией Крыма.

Также ранее он выразил мнение, что на Донбассе идет "гражданская война", в которой воюют граждане одной страны. Но потом публично извинился за свои слова.

Еще Цепкало заявлял, что оппозиция будет требовать от международного сообщества признания Светланы Тихановской президентом страны.