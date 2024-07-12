Один из российских "Шахедов" во время атаки на Украину залетел на территорию Беларуси: появилась версия такого маршрута

Вечером 11 июля во время очередного дронового удара России по Украине один из вражеских Shahed-136 пролетал над территорией Беларуси. Армия РБ знала об этом, ведь ее вертолет Ми-24 и истребитель "контролировали" российскую атаку по Украине.

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По данным проекта "Беларускі Гаюн", дрон-камикадзе российских оккупационных войск находился в воздушном пространстве РБ минимум один час. Речь идет о приграничье Гомельской области.

"Шахед" (российский вариант названия – "Герань") залетел в Беларусь через границу с Черниговской областью Украины, в районе беларуского поселка Лоев. Далее он двигался в направлении Мозыря, повернул в район Хойников и вышел из воздушного пространства РБ на Киевщину над Полесским радиационно-экологическим заповедником.

Мониторинговые каналы проинформировали о "Шахеде" над Беларусью около 20:30 четверга, 11 июля. Однако, на момент поступления первой информации об этом над Гомельщиной уже больше часа находился вертолет Ми-24 ВВС РБ, который вылетел в Гомельский районн с аэродрома "Мачулищи" около 19:00, и истребитель из Барановичей, который вылетел еще раньше – близко 18:30.

Это говорит как минимум о том, что беларуская противовоздушная оборона зафиксировали заход дрона-камикадзе в РБ задолго до того, как информация об этом появилась в Telegram-каналах, и сам беспилотник зашел раньше – в районе 19:00. Более того, уже на момент поступления первых публичных сообщений истребитель ВВС РБ улетел из Гомельского района, а спустя некоторое время ушел в "Мачулищи" и вертолет ВВС РБ.

"Не исключено, что войска РБ были в курсе предстоящих маневров и контролировали воздушное пространство над территорией Беларуси на случай непланового поведения одного из "Шахедов", – предположили аналитики проекта "Беларускі Гаюн".

Как ранее сообщал OBOZ.UA, силы ПВО Украины утром 12 июля отчитались, что ночью сбили 11 из 19 БПЛА и пять ракет Х-101, которыми российские террористы атаковали Украину. Основным направлением удара был Староконстантинов Хмельницкой области.

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