'Никогда такого разговора не было': Лукашенко вдруг 'забыл', что давал Пригожину гарантии безопасности. Видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после сообщений о гибели владельца ЧВК Евгения Пригожина вследствие падения самолета вдруг открестился от данных ранее "гарантий безопасности". Еще два месяца назад он уверял, что именно под эти гарантии Пригожин согласился развернуть наемников и остановить "поход на Москву".

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Теперь же Лукашенко заявляет, что речь о гарантиях безопасности для Пригожина с его стороны вовсе никогда не шла. Об этом он сказал 25 августа, заявление диктатора цитируют провластные СМИ Беларуси.

"Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел", – заявил Лукашенко.

Все разговоры о безопасности, уверяет теперь беларуский диктатор, у него с Пригожиным исчерпывались лишь тем, что за бунт его ожидают страшные последствия.

"По безопасности мы дважды подходили к этому. Первый раз, когда я ему звонил и шли переговоры, когда они маршем шли на Москву. Я ему говорю: "Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?" В пылу этот человек (только с фронта): "Черт с ним, погибну!" Я ему говорю: "Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла." - "Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну". Вот первый разговор шел. Второй раз, когда он приезжал ко мне с Димой Уткиным. Я категорически их обоих предупредил: "Ребята, смотрите", – выдал Лукашенко.

При этом еще два месяца назад, на волне "героя", якобы спасшего РФ от кровавого внутреннего противостояния, Лукашенко заявлял кардинально другое. Тогда он уверял, что именно ему удалось убедить Пригожина отказаться от планов захватить Москву. И не в последнюю очередь – якобы благодаря полученным от Лукашенко гарантиям безопасности.

"Я и сказал Пригожину: это – гарантия. Вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь и гарантирую тебе полную безопасность. И твоим ребятам, которые сюда продвинулись этой колонной", – заявлял беларуский диктатор 27 июня.

По словам Лукашенко, сказанным два месяца назад, тогда Пригожин ответил: "Да, я вам верю. Хорошо, в этом направлении будем действовать".

Также сегодня, 25 августа, Лукашенко отличился еще одним высказыванием: он якобы ранее узнал о подготовке покушения на Пригожина, передал информацию в Кремль.

"Последний раз, когда мы летали в Эмираты, ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина. В течение двух часов (я поручил) нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Я передал ему шифрограмму в Кремль Путину и Бортникову о готовящемся покушении на Пригожина", – заявил Лукашенко.

По его словам, спустя некоторое время он уточнил у Пригожина, сообщали ли ему о готовящемся покушении. А тот якобы заявил, что получил предупреждение лично от президента РФ Владимира Путина.

Перед этим Лукашенко изо всех сил старался убедить, что Путин якобы никак не может быть заинтересован в ликвидации человека, которого два месяца назад назвал "предателем родины" и который, организовав марш на Москву, нанес по авторитету российского диктатора сокрушительный удар.

Ранее Лукашенко прокомментировал слухи, что ЧВК "Вагнер" покидает Беларусь. По его словам, в полевом лагере наемников сворачивают "лишние" палатки, но ядро ЧВК якобы остается на территории государства, остальные же "вагнеровцы" в количестве "до 10 тысяч" в случае необходимости соберутся в течение нескольких дней.