Не получили американские визы: в МИД Беларуси пожаловались, что их не пустили на 'Совет мира' Трампа

Делегация страны Беларусь не получила американские визы для участия в заседании"Совета мира" в Вашингтоне. Дипломаты заверили, что выполнили все необходимые процедуры.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Беларуси 19 февраля, уточнив, что поездка была запланирована заранее. Белорусское государственное информагентство Белта обнародовало заявление дипломатического ведомства. В МИД заявили, что все документы для оформления виз были поданы заблаговременно, ждали, однако разрешений на въезд делегация так и не получила.

Планы на участие

Ровно месяц назад, 19 января, МИД Беларуси сообщал, что президент страны Александр Лукашенко получил личное приглашение от президента США Дональда Трампа стать основателем новой организации. Уже 20 января Лукашенко направил письмо государственному секретарю США Марко Рубио, в котором подтвердил участие Беларуси в "Совете мира".

13 февраля пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт заявила, что Лукашенко не поедет в США из-за плотного графика. Она также отметила, что санкции не позволяют белорусским самолетам совершать полеты над Европой. По ее словам, страну должен был представлять министр иностранных дел Максим Рыженков.

Отказ в визах

В МИД Беларуси заявили, что несмотря на изменение формата участия и определение нового представителя, делегация в Вашингтон не отправилась. В ведомстве подчеркнули, что оперативно проинформировали организаторов мероприятия о решении главы государства.

"Белорусская сторона оперативно проинформировала организаторов мероприятия о том, что по решению главы государства нашу страну будет представлять министр иностранных дел Максим Рыженков. Все необходимые уведомления были направлены американским протокольным службам в установленном порядке, документы для оформления виз были поданы заблаговременно. Несмотря на выполнение всех необходимых процедур с нашей стороны, визы нашей делегации выданы не были", – заявили в дипломатическом ведомстве.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Вашингтоне в четверг, 19 февраля, стартовало учредительное заседание "Совета мира", созданного по инициативе президента США Дональда Трампа. Оно началось с опозданием с совместного фото и выступления главы Белого дома за трибуной.

Большую часть речи Трамп посвятил расхваливанию собственных достижений, почти не объясняя, как именно "Совет мира" планирует функционировать. Позже он объявил, что инициатива получит 10 миллиардов долларов от Соединенных Штатов (неизвестно, спрашивал ли он одобрение Конгресса на выделение средств).

