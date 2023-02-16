'Не для того, чтобы нападать на Украину': Лукашенко цинично объяснил присутствие военных РФ в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выдал циничное оправдание присутствия российской оккупационной армии на территории своей страны. По его словам, путинская армия находится в Беларуси "не для того, чтобы нападать на Украину".

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Приспешник кремлевского диктатора заявил, что войска обеих стран "проходят боевое слаживание". Об этом Лукашенко заявил в интервью белорусским пропагандистским СМИ.

По словам нелегитимного президента, в Беларуси российские военные находятся не для того, чтобы нападать на Украину.

Диктатор отметил, что российские оккупанты проходят боевое слаживание с белорусскими военнослужащими. При этом он выдал, что такая работа необходима для того, чтобы "быть готовыми вместе в случае необходимости отражать агрессию против Беларуси".

Напомним, Лукашенко заявил, что его армия готова воевать вместе с российскими оккупационными войсками. По его словам, это может произойти только в случае агрессии против Беларуси.

Ранее Лукашенко заявил, что все государства, входящие в состав Организации договора о коллективной безопасности, рано или поздно должны четко определиться, чью они занимают сторону в "конфликте" между Россией и Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беларуский диктатор заявлял, якобы Киев предложил Минску заключить "пакт о ненападении". В то же время он заговорил о якобы угрозе для Беларуси со стороны нашей страны, заключающейся в военной помощи стран-союзников.

Кроме того, самопровозглашенный президент цинично обвинил страны Запада в намерении использовать Украину против Беларуси. В то же время он "похвалил" нашу страну, заявив, что она пока "держится".