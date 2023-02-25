'Нас просто хотят разрубить': Лукашенко прокомментировал слухи о планах РФ полностью взять под контроль Беларусь до 2030 года

Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко скептически отреагировал на слухи о том, что Россия намерена поглотить соседнюю республику до 2030 года вплоть до утраты государственности. Он уклончиво заметил, что подобные новости выдумывают третьи лица, которые якобы пытаются "расшатать" ситуацию.

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Об этом сообщают российские СМИ. Лукашенко пытается держать мину при плохой игре и настаивает на том, что Беларусь целиком суверенна.

"Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство", – подчеркнул самозванец.

Напомним, что последняя встреча Путина и Лукашенко хоть и в ироничном формате четко обозначила вектор отношений между ними. Очевидно, что кремлевский тиран окончательно поглотил волю самопровозглашенного президента Беларуси.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лукашенко пригласил президента США Джо Байдена в Минск. Там он хочет организовать ему встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, чтобы "закончить" войну в Украине.

Сам белорусский диктатор выдал циничное оправдание присутствия российской оккупационной армии на территории своей страны. По его словам, путинская армия находится в Беларуси "не для того, чтобы нападать на Украину".

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