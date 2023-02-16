Лукашенко пригласил Байдена в Минск на встречу с Путиным, чтобы 'окончить' войну в Украине

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил президента США Джо Байдена в Минск. Там он хочет организовать ему встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, чтобы "окончить" войну в Украине.

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Об этом сообщает издание Белта. Лукашенко вспомнил, что Байден в годовщину широкомасштабного вторжения РФ намерен посетить Польшу, и задался вопросом: "Зачем именно в Польшу?"

"Мы не паримся по этому поводу. Если у него есть желание, вы ему передайте там по своим каналам, мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине […] И даже Путин подлетит в Минск, и встретимся здесь втроем: два "агрессора" и "миролюбивый" президент. Почему нет? Ради прекращения войны", – сказал он.

При этом белорусский лидер убежден, что президент США в Минск не приедет, чтоб "решить все проблемы".

Лукашенко также назвал Польшу "гиеной Европы", обвинив именно эту страну в эскалации войны в Украине.

"Польша сегодня прежде всего играет самую активную роль по эскалации войны в Украине. Она больше всего кричит, больше, чем американцы. Так что я приглашаю вас и вашего президента в Минск. Обеспечим полную безопасность, комфорт. И главное, он отсюда улетит удовлетворенным", – заверил Лукашенко.

Позже он принялся приглашать в Минск еще и президента Украины Владимира Зеленского, которому вместе с россиянами также собрался обеспечить "безопасность".

"А, может, если Байден захочет, и Зеленский сюда прилетит. Не через Варшаву – а прямо через границу. Мы с россиянами обеспечим его спокойный перелет в Беларусь. 40 минут – и он здесь. Из Киева до Минска", – резюмировал Лукашенко.

Напомним, в России снова заговорили о переговорах с Украиной. Сейчас из Москвы доносятся заявления о готовности РФ сесть за переговорный стол "без предварительных условий".

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что перед любыми российско-украинскими мирными переговорами войска страны-агрессора должны покинуть территорию Украины. Кроме того, без нашей страны проводить договоренности о войне нельзя.

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