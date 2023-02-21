Россия планирует взять под полный контроль Беларусь до 2030 года: СМИ раскрыли громкие подробности

Кремль в 2021 году разработал документ, который предусматривает установление полного контроля над беларусской политикой, экономикой, военным потенциалом за 9 лет. В "Стратегических целях Российской Федерации на беларусском направлении" 17 страниц. Цели разделены на краткосрочные (до 2022-го), среднесрочные (до 2025-го) и долгосрочные (до 2030 года).

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Доступ к внутренним материалам Кремля получили журналисты из разных стран мира (в том числе Украины, США, Польши, Германии, Швеции, Эстонии, Беларуси), утверждает "Досье". Планы по поглощению РБ разрабатывались на фоне активной работы над созданием так называемого Союзного государства.

К 2030 году в Москве собирались:

– адаптировать беларусское законодательство под российское;

– управлять внешней политикой республики в интересах РФ;

– увеличить военное присутствие на территории РБ;

– добиться верховенства русского языка над беларуским;

– подчинить себе информационное пространство страны;

– распространить свое влияние через науку и образование Беларуси;

– ввести "упрощенную процедуру" раздачи беларусам российского гражданства и проч..

Журналисты утверждают, что разработка стратегии велась в 2021 году – тогда же, когда диктатор Владимир Путин строил планы по вторжению в Украину. Источник издания в разведке сообщил, что Москва хотела сменить власть в Киеве и на волне успеха окончательно подчинить себе Минск.

Заявляется, что разработкой планов занимались генштаб ВС РФ, сотрудники ГРУ, СВР, ФСБ и управление президента РФ по приграничному сотрудничеству.

В "Досье" утверждают, что показывали имеющийся документ внешним экспертам, которые подтвердили, что он выглядит правдоподобно и его следует рассматривать всерьез.

"Цели России в отношении Беларуси те же, что и в отношении Украины, только в случае с Беларусью Россия опирается на принуждение, а не на войну", – заявил посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно опрос на улицах столицы Беларуси Минска показал, что граждане РБ не поддерживают вступление их государства в войну против Украины на стороне России.

– Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев говорил, что на территории Беларуси нет достаточных сил для сухопутного наступления на наше государство. Ситуация может измениться в будущем в зависимости от намерений врага.

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