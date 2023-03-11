Россия перебросила в Беларусь группу наемников для теракта под ''чужим флагом'': Путин хочет вынудить Беларусь к войне против Украины - СМИ

Страна-агрессор Россия перебросила в Беларусь группу наемников для теракта под "чужим флагом". Таким образом кремлевский диктатор Владимир Путин хочет вынудить Беларусь к войне против Украины.

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Об этом сообщает Telegram-канал Gulagu.net, ссылаясь на данные источников. "Группа наёмников из упомянутого Вами недавно спецподразделения переброшена в РБ. Выдано современное железо со складов ЦСН ФСБ, при этом прямое подчинение командира группы по линии МО", – говорится в сообщении.

В частности, в Беларусь переброшена созданная в декабре 2022 года под контролем ФСБ и МО группа высокооплачиваемых наёмников, готовых к выполнению в их понимании "творческих задач", связанных с переодеванием в форму Вооруженных сил Украины и совершением якобы от их имени диверсий и терактов на территории РБ.

По данным источников, диверсии и теракт "под чужим флагом" по задумке Кремля, должны помочь в принуждении Минска к участию в войне. С учётом последних решений непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, он и сам морально готов и, вероятно, в курсе подготовки диверсии против своих граждан.

Стоит отметить, накануне в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что российские оккупационные войска планируют масштабную провокацию на украинско-беларуской границе. Освещать очередное "шоу" поручили путинскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

В ГУР предупреждают, что планы оккупантов предполагают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения.

В ГПСУ ранее отметили, что ситуация на границе Украины с Беларусью полностью контролируемая, однако "несколько напряженная". Причиной тому является присутствие на белоруской территории российских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, США не видят признаков подготовки Беларуси к непосредственному наступлению на Украину. В Белом доме нет разведданных, которые подтвердили бы это.

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