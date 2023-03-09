ГУР: оккупанты планируют масштабную провокацию на украинско-беларуской границе, которую поручили освещать пропагандисту Соловьеву

Российские оккупационные войска планируют масштабную провокацию на украинско-беларуской границе. Освещать очередное "шоу" поручили путинскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. "Получена информация, что в ближайшее время военно-политическое командование РФ планирует проведение масштабной провокации на границе Украины и Беларуси. Для детального освещения провокации в Беларусь должен прибыть главный российский пропагандист Владимир Соловьев", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 марта планируется организация телерадиомоста и прямая трансляция с места событий для пропагандистских СМИ в России. С этой целью в Беларусь уже начали прибывать несколько групп россиян.

В ГУР предупреждают, что планы оккупантов предполагают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения.

Целью этой провокации является создание враждебного общественного мнения относительно Украины со стороны беларуских граждан и обеспечение полноценного участия вооруженных сил страны в войне на стороне РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в британской разведке считают, что в результате недавней "бавовны" в "Мачулищах" в Беларуси у российских оккупантов добавилось новых проблем. Теперь путинская армия будет вынуждена полагаться на наземное управление и сопровождение истребителей;

– в ГПСУ сообщили, что ситуация на границе Украины с Беларусью полностью контролируемая, однако "несколько напряженная". Причиной тому является присутствие на беларуской территории российских военных.

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