Глава Китайского министерства обороны прибыл в Беларусь на трехдневное погружение с целью укрепления дружеских связей с надежным союзником России. Этот шаг принят в контексте усиливающегося внимания государств-членов НАТО к безопасности своих границ, соседствующих с указанной страной.

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Об этом сообщает Bloomberg. Министр обороны Ли Шанфу, нацеленный на укрепление военных связей с партнерами в различных странах мира, прибыл в Минск после визита в Россию

Прибытие Ли Шанфу во время, когда из Польши и Балтийского региона звучат призывы укрепить безопасность своих границ, обусловлено нарастающим беспокойством в связи с появлением российских наемников на территории Беларуси. Кроме того, регион обращает внимание на новые попытки президента Беларуси Александра Лукашенко создать напряженность, направляя поток мигрантов к границам.

Министр Ли Шанфу прибыл в этот важный момент, вероятно, чтобы подтвердить солидарность и поддержку Беларуси и России в условиях повышенной геополитической неопределенности.

Польский представитель заявил, что Варшава рассчитывает на то, что угроза нарушения торговых отношений с Европейским Союзом может удержать Китай от усугубления напряженности на границе. Граничащая с Беларусью территория играет ключевую роль в маршруте транспортировки товаров между Китаем и странами ЕС.

Тем не менее, чиновник, попросивший не называть его имени, сказал, что визит является признаком того, что Китай больше не находится на заднем плане в отношении войны в Украине.

В Москве глава Минобороны Китая пообещал активизировать сотрудничество с коллегами в Европе, Африке и Латинской Америке, исключив при этом США, с которыми приостановлен военный диалог на высоком уровне.

В Беларуси, где Ли встретили на летном поле традиционным хлебом-солью, он собирается встретиться с высшими военными чинами и совершить поездку по военным объектам. Это первый визит министра обороны Китая в страну с 2018 года.

Ранее сообщалось, что находящиеся в Беларуси российские боевики из ЧВК "Вагнер" имитировали прибытие в район автодорожного пункта пропуска "Песчатка" в Брестской области на границе с Польшей.

Напомним, что военнослужащие ВС РБ начали командно-штабные учения на полигоне "Гожский" в Гродненской области Беларуси. Он расположен в непосредственной близости к границе с Литвой и Польшей, то есть недалеко от территории так называемого Сувальского коридора.

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