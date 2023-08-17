Министр обороны Китая подарил Лукашенко набор чашек: в сети смеются. Видео

Министр обороны Китая Ли Шанфу, прибывший с официальным визитом в Беларусь, подарил самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко чайный сервиз из фарфора. Диктатор картинно обрадовался такому широкому жесту и заявил, что отправит набор на белорусскую фабрику, чтобы там научились производить чашки как в Китае.

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"Потому что лучше китайцев лучше их делать никто не умеет. Ваш опыт мы обязательно задействуем", – улыбается Лукашенко. Кадры с гостинцем опубликовали пропагандистские СМИ.

В сети начали активно обсуждать подарок, врученный самозванцу от азиатских гостей. Одни считают, что Лукашенко, как ценитель бытовых вещей, применит чашки в хозяйстве, другие напротив убеждены, что от таких гостей как министр обороны КНР, политик ожидал чего-то более значительного для безопасности своей страны.

Пользователи социальных сетей также считают, что Лукашенко словно нарочито обидел гостей из Китая, сказав, что научит белорусских мастеров производить фарфор наравне с тысячелетним опытом китайских ремесленников. В любом случае, столь миловидный сувенир от столь серьезных гостей Минска вызвал иронию и насмешки.

Напомним, прибытие Ли Шанфу в Минск во время, когда из Польши и стран Балтии звучат призывы укрепить безопасность своих границ, обусловлено нарастающим беспокойством в связи с появлением российских наемников на территории Беларуси. Кроме того, зафиксированы новые попытки президента Беларуси Александра Лукашенко создать напряженность, направляя поток мигрантов к границам соседних государств.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, сам Лукашенко тоже отличается страстью дарить практичные подарки. Свой последний визит в Зимбабве самозванный президент отметил тем, что вручил трактор президенту Эммерсону Мнангагве.

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