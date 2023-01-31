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Лукашенко подарил лидеру Зимбабве трактор и заявил, что мир не может развиваться без Африки. Фото

Лилия Рагуцкая
Беларусь
3 минуты
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Лукашенко подарил лидеру Зимбабве трактор и заявил, что мир не может развиваться без Африки. Фото

Беларуский диктатор Александр Лукашенко отправился с "официальным визитом" в африканское государство Зимбабве. Там самозванный президент Беларуси подарил зимбабвийскому коллеге Эммерсону Мнангагве беларуский трактор.

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Также Лукашенко заявил, что западные санкции "делают Беларусь только крепче" и отметил, что без Африки "мир развиваться не может". Подробности зарубежной "командировки" Лукашенко сообщает провластный канал "Пул первого".

В Зимбабве Лукашенко прибыл не с пустыми руками. В правителе Зимбабве Эммерсоне Мнангагве, пришедшем к власти в результате военного переворота в 2017-м году и ответственном при правлении предшественника за репрессии против населения, беларуский диктатор, видимо, усмотрел родственную душу - поэтому сделал подарок, которому обрадовался бы сам.

Лукашенко подарил лидеру Зимбабве трактор и заявил, что мир не может развиваться без Африки. Фото

"Лукашенко подарил Мнангагве трактор для его личного подсобного хозяйства", – восторженно сообщают беларуские пропагандисты.

Лукашенко подарил лидеру Зимбабве трактор и заявил, что мир не может развиваться без Африки. Фото

Такой же "презент" в свое время Лукашенко вручал и президенту РФ Владимиру Путину.

В свою очередь, Мнангагве подарил беларускому диктатору чучело льва.

Презентовал Лукашенко свой подарок в торжественной обстановке – и с обязательной "обличающей" речью в адрес Запада.

"Прежде всего я хочу поблагодарить американцев и весь западный мир, за то что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие", – цитируют пропагандисты слова Лукашенко, добавляя, что, мол, присутствующие встретили их "бурными аплодисментами".

Лукашенко подарил лидеру Зимбабве трактор и заявил, что мир не может развиваться без Африки. Фото

Также Лукашенко бойко оттараторил традиционную кремлевскую методичку о вездесущем западном терроре.

"Президент Зимбабве - мой давний друг, и поэтому в присутствии СМИ я хочу сказать следующее. Сильные сегодня пытаются переделить мир. Пытаются подчинить и получить выгоды. Я уже говорил, что Зимбабве - это кладовая полезных ископаемых, без которых мир существовать не может. У вас в недрах земли есть все. Поэтому спокойной жизни вам никто не даст. Санкции американцы против вас ввели не потому, что вы не демократичны, а потому что вы взяли под контроль свою страну и не пускаете сюда проходимцев и недругов. Вот отсюда санкции", – заявил самозванный президент Беларуси.

Лукашенко подарил лидеру Зимбабве трактор и заявил, что мир не может развиваться без Африки. Фото

Он также заявил, что "без Африки мир развиваться не может".

"Без Африки мир развиваться не может. Поэтому мы здесь. Это наши друзья, мы приехали к друзьям. Мы обо всем договариваемся во имя наших народов. Африка давно проснулась, без нее не может быть никакого мирового развития. Поэтому здесь все. Будущее за Африкой", – цитируют пропагандисты слова Лукашенко.

Они также сообщили, что беларуская делегация якобы подписала "двухсторонние договора" с представителями Зимбабве. Однако о чем они – не знает никто.

"Ну а для журналистов снова ничего не сказали. Формат - закрытый", – заявили пропагандисты, добавив, что "ожидают подписания документов".

Лукашенко подарил лидеру Зимбабве трактор и заявил, что мир не может развиваться без Африки. Фото

Напомним, 31 января Лукашенко приехал в Зимбабве. В аэропорту одного диктатора, приехавшего в гости к другому, встретили танцами и надели венок.

Тем временем "коварный Запад" продолжает "угнетать" поддержавшего российскую агрессию против Украины Лукашенко. На днях в ПАСЕ приняли резолюцию, призывающую создать трибунал для него и Путина.

В то же время, сам Лукашенко недавно заявил, что Украина якобы предлагает Беларуси заключить пакт о ненападении, и заговорил об "угрозах". На эти "угрозы" диктатор пообещал "жестко реагировать".

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