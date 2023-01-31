Лукашенко подарил лидеру Зимбабве трактор и заявил, что мир не может развиваться без Африки. Фото

Беларуский диктатор Александр Лукашенко отправился с "официальным визитом" в африканское государство Зимбабве. Там самозванный президент Беларуси подарил зимбабвийскому коллеге Эммерсону Мнангагве беларуский трактор.

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Также Лукашенко заявил, что западные санкции "делают Беларусь только крепче" и отметил, что без Африки "мир развиваться не может". Подробности зарубежной "командировки" Лукашенко сообщает провластный канал "Пул первого".

В Зимбабве Лукашенко прибыл не с пустыми руками. В правителе Зимбабве Эммерсоне Мнангагве, пришедшем к власти в результате военного переворота в 2017-м году и ответственном при правлении предшественника за репрессии против населения, беларуский диктатор, видимо, усмотрел родственную душу - поэтому сделал подарок, которому обрадовался бы сам.

"Лукашенко подарил Мнангагве трактор для его личного подсобного хозяйства", – восторженно сообщают беларуские пропагандисты.

Такой же "презент" в свое время Лукашенко вручал и президенту РФ Владимиру Путину.

В свою очередь, Мнангагве подарил беларускому диктатору чучело льва.

Презентовал Лукашенко свой подарок в торжественной обстановке – и с обязательной "обличающей" речью в адрес Запада.

"Прежде всего я хочу поблагодарить американцев и весь западный мир, за то что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие", – цитируют пропагандисты слова Лукашенко, добавляя, что, мол, присутствующие встретили их "бурными аплодисментами".

Также Лукашенко бойко оттараторил традиционную кремлевскую методичку о вездесущем западном терроре.

"Президент Зимбабве - мой давний друг, и поэтому в присутствии СМИ я хочу сказать следующее. Сильные сегодня пытаются переделить мир. Пытаются подчинить и получить выгоды. Я уже говорил, что Зимбабве - это кладовая полезных ископаемых, без которых мир существовать не может. У вас в недрах земли есть все. Поэтому спокойной жизни вам никто не даст. Санкции американцы против вас ввели не потому, что вы не демократичны, а потому что вы взяли под контроль свою страну и не пускаете сюда проходимцев и недругов. Вот отсюда санкции", – заявил самозванный президент Беларуси.

Он также заявил, что "без Африки мир развиваться не может".

"Без Африки мир развиваться не может. Поэтому мы здесь. Это наши друзья, мы приехали к друзьям. Мы обо всем договариваемся во имя наших народов. Африка давно проснулась, без нее не может быть никакого мирового развития. Поэтому здесь все. Будущее за Африкой", – цитируют пропагандисты слова Лукашенко.

Они также сообщили, что беларуская делегация якобы подписала "двухсторонние договора" с представителями Зимбабве. Однако о чем они – не знает никто.

"Ну а для журналистов снова ничего не сказали. Формат - закрытый", – заявили пропагандисты, добавив, что "ожидают подписания документов".

Напомним, 31 января Лукашенко приехал в Зимбабве. В аэропорту одного диктатора, приехавшего в гости к другому, встретили танцами и надели венок.

Тем временем "коварный Запад" продолжает "угнетать" поддержавшего российскую агрессию против Украины Лукашенко. На днях в ПАСЕ приняли резолюцию, призывающую создать трибунал для него и Путина.

В то же время, сам Лукашенко недавно заявил, что Украина якобы предлагает Беларуси заключить пакт о ненападении, и заговорил об "угрозах". На эти "угрозы" диктатор пообещал "жестко реагировать".