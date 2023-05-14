'На следующий день его не будет': Зеленский рассказал, что ждет Путина в случае применения ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что будет с российским диктатором Владимиром Путиным, если тот решится на применение ядерного оружия. По словам гаранта, в таком случае президента РФ на следующий день уже не будет.

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Об этом Зеленский сказал в субботу, 13 мая, во время общения представителями итальянских СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). В то же время он сомневается, что в России пойдут на такой шаг.

"То, что мне понятно, если Путин решит применить ядерное оружие, я считаю, что на следующий день его не будет", – отметил глава государства.

Зеленский считает, что Путин не намерен применять ядерное оружие, однако отметил, что никто точно не знает, что происходит в голове у президента страны-агрессора.

Российский диктатор, по его словам, действительно потерял связь с реальностью, однако очень хочет жить. А в случае ядерного удара со стороны РФ его жизнь будет под большой угрозой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Россия чаще стала использовать угрозы для применения ядерного оружия – и это свидетельствует о страхе внутри страны-агрессора. Однако растет только количество заявлений, а не риск ядерного удара.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов тоже считает, что Россия угрожает применением ядерного оружия от бессилия и страха. Чем хуже будет для российских войск ситуация на фронте, тем чаще будут звучать подобные угрозы из Москвы.

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