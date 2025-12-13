Лукашенко освободил политзаключенных: выяснились фамилии граждан Беларуси. Список

В субботу, 13 декабря, беларуский диктатор Александр Лукашенко освободил более 100 политзаключенных. На свободу вышли 109 беларусов.

Список освобожденных граждан Беларуси опубликовал проект "Хочу жить". В настоящее время все эти люди находятся в безопасности на территории Украины.

"Все они, как свободные люди, по собственному желанию смогут как остаться в Украине, так и в кратчайшие сроки быть перемещены в Польшу, Литву или другие европейские страны, где у многих проживают их семьи и близкие", – сказано в сообщении.

Большинство из них – беларусы, осужденные по политически мотивированным делам после президентских выборов 2020 года и последовавших за ними протестов.

Это политики, активисты, участники протестов, члены предвыборных штабов оппозиционных кандидатов, блогеры, журналисты и обычные граждане, обвиненных в "организации массовых беспорядков", "призывах к действиям против национальной безопасности" и по другим аналогичным статьям.

Среди освобожденных:

– Мария Колесникова – одна из лидеров беларуской оппозиции, символ протестного сопротивления, приговоренная в 2021 году к 11 годам лишения свободы.

– Виктор Бабарико – предприниматель и кандидат в президенты, арестованный за участие в выборах и осужденный в 2021 году по фальсифицированным обвинениям к 14 годам лишения свободы.

– Максим Знак – беларуский адвокат, юрист штаба Виктора Бабарико, приговоренный к 10 годам лишения свободы вместе с Марией Колесниковой.

– Марина Санкевич – женщина, осужденная за комментарии в социальных сетях к семи годам лишения свободы и проведшая в заключении 1388 дней.

– Павел Северинец – беларуский политик, один из основателей и лидеров молодежного движения "Молодой фронт", публицист, инициатор акции против углубления интеграции Беларуси с Россией. Многократно осужденный режимом за участие в протестах.

– Марина Золотова – журналистка, главный редактор интернет-портала TUT. BY, посаженная в тюрьму на 12 лет.

– София Бачуринская – 70-летняя гомельчанка, приговоренная к двум годам колонии за "оскорбление Лукашенко".

– Владислав Яценко – житель Гомеля, осужденный на пять лет, за то, что перевел 21 евро для батальона Кастуся Калиновского, подразделения беларуских добровольцев, защищающих Украину от российской агрессии.

– Сергей Иванцов – психолог, задержаны в апреле 2023 года за то, что якобы писал комментарии в бот канала "Беларусь головного мозга". Приговорен к четырем годам лишения свободы.

– Наталья Малец – пенсионерка, осужденная на три года за то, что состояла в Facebook-группе "Письма Солидарности Беларусь 2020".

Что известно об освобождении политзаключенных

В Беларуси на свободу вышли 123 человека, осужденных по политическим мотивам. Самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко освободил деятелей беларуской оппозиции.

В Минске объяснили, что помилование стало результатом договоренностей с президентом США Дональдом Трампом. Среди оснований – снятие санкций против калийной промышленности Беларуси, которые ввели еще во времена администрации президента США Джо Байдена, а также отмена других санкций в отношении страны.

Решение об амнистии касается людей, которых осудили по обвинениям в шпионаже, терроризме и экстремизме. В пресс-службе Лукашенко также подчеркнули, что помилование состоялось с учетом обращений руководителей других государств.

В Украину из Беларуси прибыли 114 политзаключенных в рамках мероприятия по возвращению гражданских лиц. Самому молодому освобожденному украинцу исполнилось 25 лет. Он вместе с другими гражданскими украинцами был задержан в Беларуси и обвинен в якобы работе на украинские спецслужбы. Украине были переданы и граждане Беларуси, осужденные по политическим мотивам и заключенные на длительный срок.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что Беларусь освободила 16 политических заключенных и может отпустить еще сотни в ближайшее время. Он назвал этот шаг "очень хорошим жестом" и похвалил незаконно избранного президента Александра Лукашенко за "сильное лидерство".

