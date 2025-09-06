"Сильный лидер": Трамп похвалил Лукашенко за освобождение 16 политзаключенных, которых тот сам и посадил. Видео

Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что Беларусь освободила 16 политических заключенных и может отпустить еще сотни в ближайшее время. Он назвал этот шаг "очень хорошим жестом" и похвалил незаконно избранного президента Александра Лукашенко за "сильное лидерство".

По словам Трампа, Соединенные Штаты ведут переговоры с белорусскими властями об освобождении части из примерно 1400 заключенных.

"Еще раз повторю, он очень сильный человек. У него 1400 или 1500, или большое количество, и мы обсуждаем их освобождение. Некоторые из них политические, я считаю, что многие из них политические. Похоже, их освободят в ближайшем будущем", – сказал американский президент, добавив, что многие из этих людей удерживаются именно по политическим причинам.

Лукашенко ранее подписал указ о помиловании 16 человек, которые отбывали наказание в тюрьмах. Среди них – те, кого обвиняли в "экстремизме". Именно это решение и стало основанием для похвалы от Трампа.

Противоречивые оценки

Трамп в своем выступлении несколько раз назвал Лукашенко"очень уважаемым человеком" и "сильным лидером".

"Я хочу отдать должное руководителю страны. Вот недавно отпустил 16 заложников", – заявил он. Однако стоит напомнить, что этих людей в тюрьмы отправила та самая власть, которую Трамп сегодня отметил.

Подробности переговоров

Президент США уточнил, что речь идет не только о лицах, которые имеют отношение к Вашингтону. По его словам, Минск может освободить и многих других заключенных, которые не связаны с США. На прошлых выступлениях Трамп говорил о 1300 удерживаемых, теперь же назвал цифру в 1400–1500 человек.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как белорусский диктатор 35 минут жаловался американцу на "некоторые проблемы". Трамп же в тот момент не был настроен на такой разговор.

15 августа Дональд Трамп провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Главной темой звонка стало поблагодарить Лукашенко за освобождение 16 заключенных. Кроме этого, стороны обсудили возможность освобождения еще около 1300 заключенных.

