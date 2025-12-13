Лукашенко объявил об амнистии 123 политзаключенных: кто вышел на свободу

В Беларуси на свободу вышли 123 человека, осужденных по политическим мотивам. Самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко освободил деятелей белорусской оппозиции.

Об этом сообщает ряд местных СМИ и пресс-служба Лукашенко. В Минске объяснили, что помилование стало результатом договоренностей с президентом США Дональдом Трампом. Среди оснований – снятие санкций против калийной промышленности Беларуси, которые ввели еще во времена администрации президента США Джо Байдена, а также отмена других санкций в отношении страны.

Решение об амнистии касается людей, которых осудили по обвинениям в шпионаже, терроризме и экстремизме. В пресс-службе Лукашенко также подчеркнули, что помилование состоялось с учетом обращений руководителей других государств.

По данным других СМИ, среди освобожденных есть оппозиционерка Мария Колесникова, экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико, которого приговорили к 14 годам заключения, юрист и член его избирательного штаба Максим Знак, а также лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 13 декабря, в Украину из Беларуси вернулись 114 политзаключенных в рамках мероприятия по возвращению гражданских лиц. Самому молодому освобожденному украинцу исполнилось 25 лет.

Также напомним, Украинская разведка при поддержке США реализовала специальное мероприятие по освобождению гражданских из Беларуси. В рамках операции освобождено около ста человек, среди которых пятеро украинцев.

