Испугались событий в Белгородской области: в Беларуси создали подразделение по борьбе с 'ДРГ'

В Беларуси появилось новое специальное подразделение, задача которого состоит в противодействии диверсионным и разведывательным группам в пограничных районах. Они уже начали свою деятельность и активно занимаются выполнением поставленных задач.

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Об этом сообщается в пресс-релизе белорусского МВД. Новое спецподразделение по борьбе с ДРГ создано при внутренних войсках МВД Беларуси

"Наши сотрудники сегодня несут службу по охране общественного порядка в приграничных районах – не только с Украиной, но и в целом по периметру границы", – сказал глава белорусского министерства.

Как отмечается, новое спецподразделение по борьбе с диверсионно-разведывательными группами создано при внутренних войсках МВД Беларуси, оно уже приступило к несению службы.

Кубраков также сообщил о создании еще одного спецподразделения, которое будет обеспечивать безопасность Белорусской АЭС. Он находится в городе Островец, в 18 километрах от атомной станции.

"Это направление находится под особым контролем. Мы видим, что целью для террористических актов, происходящих за пределами нашей страны, являются именно такие объекты, а также социально значимые, в том числе школы и детские сады. И мы сегодня делаем все, чтобы защитить их", – заявил Кубраков.

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию на границе с Беларусью. На сегодняшний день в соседней стране не выявлено вражеской группировки, которая могла бы совершить прорыв государственной границы.

К слову, на Западе указали на опасность для Лукашенко, если он согласится на уговоры Москвы и отправит свою армию в Украину. Он сам понимает, что народ в таком случае восстанет против него и его авторитарному режиму настанет конец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Лукашенко приказал начать проверку боевой готовности своих вооруженных сил. В связи с этим движение гражданского транспорта было временно ограничено.

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