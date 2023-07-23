ГУР о вагнеровцах в Беларуси: мы готовы и отслеживаем

Наемники частной военной компании "Вагнер" на территории Беларуси на данный момент не представляют прямой угрозы для Украины. Однако украинская военная разведка внимательно следит за тем, что делают "вагнеровцы" в соседнем государстве и как меняется характер их деятельности.

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Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "Мы-Украина". Он добавил, что "вагнеровцы" до сих пор являются "мощным элементом в системе присутствия РФ за границей".

В настоящее время ключевым вопросом в контексте присутствия наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси является то, каким будет характер их деятельности на территории соседнего государства.

"Необходимо определиться, какой будет характер деятельности "Вагнера" на территории Беларуси. Будет ли это хаб для ротации и для подготовки выполнения своей миссии за рубежом – в Африке, на Ближнем Востоке, потому что больше года не было ротации. Пока "Вагнер" воевал на нашей территории, ротации не проводились. Сейчас пошел этот процесс. Будем наблюдать", – отметил Скибицкий.

Он добавил, что разведка будет отслеживать сроки пребывания и характер деятельности "вагнеровцев" в Беларуси и предупредил о том, что их пребывание на беларуской земле будет сопровождаться мощным "информационным шумом" в виде новостей о том, что наемники принимают участие в учениях или выступают в качестве инструкторов в подготовке военных РБ. Однако, подчеркнул Скибицкий, к этому массиву информации "необходимо подходить взвешенно".

Он также констатировал, что в настоящее время наемники ЧВК "Вагнер" в Беларуси не представляют угрозы для Украины.

"Наша оценка проста: на сегодняшний день прямой угрозы нет, но мы готовы, мы отслеживаем все, что связано с "Вагнером". Это мощный такой компонент, который участвовал в боевых действиях, подготовленный. Насколько мотивирован? Ну, то, что говорил Пригожин, что "мы не будем больше воевать на территории Украины". агнером", потому что это мощный элемент в системе присутствия РФ за границей", – резюмировал Скибицкий.

Напомним, с 11 по 18 июля в Беларусь прибыло девять колонн ЧВК "Вагнер" с более чем 2500 наемниками. Именно такое количество "вагнеровцев" насчитали в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн". В четвертой из девяти колонн насчитывалось более 80 машин, техника имела номера террористических "Л/ДНР".

Между тем, беларуский диктатор Александр Лукашенко во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что "Вагнер" хочет наступать на Польшу. Эту несуразную "информационно-психологическую операцию" самопровозглашенный беларуский президент сопроводил байками о том, как Запад, в частности, Польша, мечтают "расчленить Украину", однако он, Лукашенко, "придет на помощь западному украинскому населению", если его "попросят".