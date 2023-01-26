В ПАСЕ приняли резолюцию, призывающую создать трибунал для Путина и Лукашенко

Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за создание трибунала для кремлевского диктатора Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. В резолюции о правовых и правозащитных аспектах агрессии РФ против Украины говорится, что специальный международный уголовный трибунал следует поддерживать как можно большим числом государств и международных организаций.

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Данную резолюцию в ПАСЕ приняли единогласно. Об этом говорится на сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы.

После одобрения резолюции главы государств и правительств Совета Европы на 4-м саммите в Рейкьявике в мае 2023 года должны оказать политическую поддержку созданию такого трибунала для Путина и Лукашенко. Ассамблея также должна осудить многочисленные зверства и нарушения международного гуманитарного права, совершенные российскими войсками или связанными с ними вооруженными группами в Украине.

Кроме того, в резолюции ПАСЕ обратили внимание на то, что появляется все больше свидетельств того, что российская официальная риторика, оправдывающая агрессию, носит характер публичного подстрекательства к геноциду. Поэтому европейские государства должны поддержать текущее расследование, начатое Прокурором Международного уголовного суда в отношении ситуации в Украине, которое охватывает обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде.

"Ассамблея также отмечает, что Беларусь участвовала в агрессии Российской Федерации против Украины, поскольку она позволила РФ использовать свою территорию для совершения актов агрессии против Украины. Ее роль и соучастие должны быть осуждены международным сообществом, а его лидеры должны быть привлечены к ответственности", – идет речь в резолюции.

В заключении резолюции говорится о том, что Совет Европы в целом и его государства-члены должны способствовать тому, чтобы вместе с другими международными организациями Российская Федерация, ее руководители и должностные лица были привлечены к ответственности за серьезные нарушения международного права, совершенные в Украине.

Напомним, Европейский парламент 19 января большинством голосов депутатов принял резолюцию о создании специального международного трибунала для привлечения к ответственности всех виновных в преступлениях против Украины.

Ранее в Парламентской ассамблее Совета Европы был принят отчет и резолюция, посвященные сексуальному насилию во времена конфликтов. Часть документа упоминает о российской агрессии против Украины и военных преступлениях, которые совершали российские оккупанты на территории нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента Украины напомнили о неотвратимости трибунала над российскими военными преступниками. РФ не хочет переговоров, однако пытается уйти от ответственности, подчеркнули в ОП.