Десятая колонна ЧВК 'Вагнер' прибыла в Беларусь по новому маршруту – Гаюн

Наемники российской частной военной компании "Вагнер" продолжают прибывать на территорию Беларуси. Очередную, уже десятую по счету колонну наемников на беларуских дорогах заметили утром 23 июля.

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На сей раз "вагнеровцы" выбрали отличный от прежних маршрут. На это обратил внимание мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

Очередную колонну ЧВК "Вагнер" в Беларуси заметили утром 23 июля.

"Сегодня утром в Беларусь прибыла 10-я колонна наёмников Пригожина. В колонне как минимум 10 единиц техники: КамАЗ тент, несколько "буханок", микроавтобус Volkswagen Transporter и не менее 6 фур. У большинства машин номера либо заклеены, либо номерные знаки РФ и так называемых ЛДНР. Колонну сопровождает ГАИ РБ", – отмечено в сообщении.

При этом на сей раз "вагнеровцы" двигались по новому маршруту, отличному от те, которым следователи предыдущие девять колонн наемников.

"Примечательно, что данная колонна изменила маршрут и в отличие от предыдущих, проследовала не целиком по Р43 и далее по М5, а у Черикова свернула на Р122 в направлении Могилёва и далее по М8 в направлении Р93 на Бобруйск", – обратили внимание в "Беларускі Гаюн", отметив новый маршрут наемников на карте.

Напомним, ранее в ГУР заявили, что отслеживают деятельность и передвижения вагнеровцев в Беларуси, а также готовятся к возможному появлению каких-либо рисков для Украины со стороны наемников.

Всего за период с 11 по 18 июля в Беларусь прибыло девять колонн ЧВК "Вагнер" с более чем 2500 наемниками. Именно такое количество "вагнеровцев" насчитали в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн". В четвертой из девяти колонн насчитывалось более 80 машин, техника имела номера террористических "Л/ДНР".

Между тем, беларуский диктатор Александр Лукашенко во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что "Вагнер" хочет наступать на Польшу. Эту несуразную "информационно-психологическую операцию" самопровозглашенный беларуский президент сопроводил байками о том, как Запад, в частности, Польша, мечтают "расчленить Украину", однако он, Лукашенко, "придет на помощь западному украинскому населению", если его "попросят".