Евросоюз готовит новый пакет санкций против России: кого коснутся ограничения

Министры иностранных дел стран Европейского Союза уже в понедельник, 16 декабря, должны принять новый, 15 по счету пакет санкций против страны-агрессора России. Как известно, этот пакет санкций ЕС касается так называемого теневого флота РФ.

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В DW, ссылаясь на источники, утверждают, что в понедельник будут утверждены первые списки лиц, подпадающих под новые санкции. Новый пакет запретит десяткам судов заходить в порты ЕС и воспользоваться услугами европейских компаний.

"Речь идет не только о судах, осуществляющих незаконные поставки нефти по ценам ниже установленных, но и транспортирующих оружие. Евросоюз начал вносить такие корабли в санкционные списки только в 14-м пакете, включив 27 судов, в том числе 17 танкеров, которые перевозят российскую нефть", – отмечает издание.

Как сообщал OBOZ.UA, на предварительной встрече в ЕС не удалось одобрить указанный пакет санкций из-за позиций Латвии и Литвы. Они блокировали принятие документа из-за "лазеек для злоупотреблений".

В целом новый пакет санкций более чем удвоит количество нефтяных и газовых танкеров, уже занесенных в "черный список теневого флота РФ", доведя общее количество до 75 судов.

Кроме того, ожидается, что новые санкции будут касаться участия солдат КНДР в войне РФ против Украины. Также к санкционным спискам прибавят пять китайских компаний и 19 физических лиц, "обеспечивающих поддержку российской агрессии" в Украине.

Более того, издание утверждает, что уже идет работа над 16-м пакетом санкций, который "могут приурочить к третьей годовщине с начала полномасштабного российского вторжения". Этот пакет будет "включать более масштабные импортные тарифы на российские товары", цитирует DW свои дипломатичи источники.

Напомним, что Россия только за год увеличила "теневой флот" нефтяных танкеров на 70%, что позволяет ей обходить санкции и сохранять экспорт нефти на высоком уровне. В настоящее время объем российской нефти, транспортируемой теневым флотом, вырос с 2,4 млн баррелей в сутки в июне 2023 года до 4,1 млн баррелей в июне 2024 года.

Уже после санкций ЕС в отношении российской нефти Россия начала использовать "теневой флот" для транспортировки нефти через международные воды. Эти технически неисправные суда без надлежащего страхования создают серьезные экологические риски и могут привести к катастрофам в Балтийском море.

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